Motorvejsfotografen frifundet i landsretten: Politiets beslutning var ulovlig

Pressefotograf Martin Lehmann fra Politiken er for anden gang frifundet for at have trodset politiets ordre om at forlade den sønderjyske motorvej den 9. september 2015, denne gang af Vestre Landsret. Det er en stadfæstelse af dommen fra Retten i Sønderborg i januar, men med en meget klarere begrundelse.

Det er en stor dag for pressefriheden. Lars Werge, formand for Dansk Journalistforbund Det er en stor dag for pressefriheden.

Mens Retten i Sønderborg forsøgte at dele sol og vind lige ved at betegne politiets ordre som berettiget, men af hensyn til de særlige forhold alligevel frifandt fotografen, er Vestre Landsret mere fast i mælet. Landsretten betegner politiets ordre om, at pressens repræsentanter skulle fjerne sig fra motorvejen, som direkte ulovlig.

Landsretten skriver i dommen bl. a.:

Der må »lægges betydelig vægt på, at påbuddet afskar eller i hvert fald væsentligt begrænsede mediernes adgang til fortsat at dække situationen på motorvejen. Hensynet til nyhedsformidling er særlig vægtigt, når der som her var tale om en ganske ekstraordinær situation af stor samfundsmæssig interesse. Det forhold, at gruppen af flygtninge/migranter blev opildnet af pressens tilstedeværelse, og at nogle i gruppen muligt (!) ønskede at anvende pressen til at skabe opmærksomhed om deres situation, kan ikke ændre på, at hensynet til nyhedsformidling skal tillægges betydelig vægt.«

Netop politiets påstand om, at at pressens tilstedeværelse var generende, fordi flygtningene »spillede op til pressen«, tilsidesættes altså af landsretten.

Motorvejssagen Omkring 300 flygtninge og migranter bevægede sig den 9. september 2015 til fods ad den sønderjyske motorvej. Politiet beordrede journalister og pressefotografer bort fra motorvejen med den begrundelse, at de forstyrrede politiets arbejde. Èn pressemand, fotograf Martin Lehmann fra Politiken, nægtede at efterkomme ordren og blev forelagt et bødekrav på 1.500 kr. Byretten i Sønderborg frifandt ham, men erklærede også, at politiets ordre var berettiget. Vestre Landsret meddelte i sin dom onsdag, at politiets beslutning var ulovlig og stadfæstede frifindelsen af fotografen.

Anklager ikke utilfreds

Påbuddet var ikke lovligt, fastslår landsretten og stadfæster byrettens frifindelse af fotografen.

Anklageren i sagen, senioranklager Lars Viereck, som i retten argumenterede for, at fotografen skulle idømmes en bøde på 1.500 kr. for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, udtaler, at han selvfølgelig hellere havde set, at landsretten havde imødekommet hans argumenter.

»Men når det er sagt,« siger Lars Viereck, »så er jeg faktisk slet ikke utilfreds med dommen, for det afgørende er, at den ganske anderledes klart formulerer, hvad politiet må og ikke må. Retten i Sønderborg satte sig mellem to stole, men efter landsrettens dom ved politiet i højere grad, hvad man har at rette sig efter: Politiet skal give pressens repræsentanter første prioritet for at give dem mulighed for at holde offentligheden orienteret.«

Landsretten lagde i sin afgørelse betydelig vægt på, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke alene sikrer den enkeltes ret til at ytre sig, men også offentlighedens ret til at modtage information. Ved at bortvise pressen fratog politiet altså offentligheden denne konventionsbestemte rettighed, mente landsretten.

»Jeg handlede rigtigt«

Pressefotograf Martin Lehmann er lykkelig over dommen.

»Den viser, at jeg handlede rigtigt i situationen,« siger han.

Også formanden for Dansk Journalistforbund, Lars Verge, glæder sig over dommen:

»Den viser, at det er pressen og ikke offentlige myndigheder, der bestemmer, hvad der er journalistisk vigtigt at dække. Dommen er klar i modsætning til dommen fra byretten. Det er en stor dag for pressefriheden,« siger journalisternes formand.

Martin Lehmanns chef, Politikens chefredaktør Christian Jensen, noterer sig, at det nu er fastslået, at politiet ikke må bortvise pressen, blot fordi det er ubekvemt at have pressen til stede. Christian Jensen understreger også, at dommen markerer »en stor dag for pressefriheden«.