Efter storstilet politiaktion: Føreren af sort Volvo sigtet for hæleri

En ung mand er blevet sigtet for hæleri, efter at han fredag stak af fra politiet i en stjålet sort Volvo V90, hvilket resulterede i en storstilet politiaktion.

Det oplyser mandens advokat, Asser Gregersen, til DR.

»Han blev sigtet for at være kommet i besiddelse af den sorte Volvo. Han blev ikke sigtet for andre ting hverken brud på færdselsloven, terror, kidnapning eller noget som helst organiseret,« siger advokaten til mediet.

Passager i eftersøgt Volvo kontaktede selv politiet

Sammen med tre andre var den unge mand fredag eftermiddag og aften omdrejningspunkt i den omfattende menneskejagt, som påvirkede tusindvis af trafikanter, idet danske motorveje blev spærret, broer lukket og færgetrafikken til Sverige og Tyskland påvirket.

Volvoen, der var stjålet i Sverige, blev efterlyst, efter at føreren valgte at stikke af fra politiet ved Roskilde. Det skyldtes, at man hos PET havde mistanke om, at Volvo'en og passagererne havde forbindelse til en sag om alvorlige trusler mod specifikke personer.

Volvoen blev senere fundet i Vintre Møller ved Holbæk, og det viste sig, at der var tale om en misforståelse. Personerne i Volvoen havde således intet med truslerne at gøre.

I 18 timer var alles øjne på midtfynsk landsby Politiets efterforskning centrerede sig ved en lille by på Fyn, hvor maskinpistoler langtfra er hverdag.

Den unge mand har efterfølgende forklaret, at han sammen med sine tre kammerater valgte at flygte fra politiet, fordi de ikke havde noget kørekort med og var påvirkede af hash.

Asser Gregersen oplyser til DR, at hans klient har erkendt sigtelsen om hæleri. Hvorvidt de tre andre personer er blevet sigtet, ved advokaten ikke.

Hos Københavns Politi ønsker man imidlertid ikke at be- eller afkræfte, om der er blevet rejst sigtelser i sagen og i givet fald hvor mange.