Mand frifundet for falsk anmeldelse efter klage over politiet

En borger har tirsdag fået rettens ord for, at han ikke løj, da han klagede over politiet, i forbindelse med at han blev anholdt med en kniv.

Manden havde klaget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). Han skrev, at han var blevet skubbet i ryggen. Desuden forsøgte en betjent at feje benene væk under ham.

Efter en undersøgelse kom DUP frem til, at betjentene ikke handlede kritisabelt. I stedet blev manden sigtet og senere tiltalt for falsk anmeldelse. Det er han dog tirsdag blevet frifundet for ved Retten i Nykøbing Falster.

Det oplyser hans forsvarer, advokat André Rouvillain.

- Nogle sager kommer bare lidt længere ind under huden på en, og jeg må sige, at det gjorde den her. Jeg er meget glad for, at han er blevet frifundet, siger advokaten.

Retten i Nykøbing Falster lagde i sin bedømmelse vægt på, at manden blot i sin klage havde beskrevet, hvordan han havde oplevet episoden, og det er der ikke noget strafbart i.

Inden sagen blev behandlet tirsdag, har André Rouvillain ytret sin utilfredshed med, at sagen blev rejst. Han frygtede, at den ville afholde borgere fra i fremtiden at klage over politiet.

Det synspunkt står han fortsat ved, på trods af at hans klient er blevet frifundet.

- Jeg tænker, at skaden allerede er sket. Alene det, at man fra anklagemyndighedens side er så stivnakket, at man fastholder, at man skal rejse sådan en sag, gør, at det kan være svært at have tillid til systemet.

Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at vurdere, om man vil gå videre med sagen.