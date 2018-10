Ridende politibetjente er tilbage i hovedstadens gader

Københavnerne skal igen vænne sig til at se ridende politibetjente på gaderne.

I forbindelse med Folketingets åbning tirsdag er hestene på gaden for første gang siden 2012.

Det oplyser vicepolitiinspektør Jakob Søndergaard fra Københavns Politi.

- Man kan kalde i dag vores premiere. Københavns Politi har fået stillet et nyt værktøj til rådighed, og på sådan en festdag, som det er, når Folketinget åbner, vil vi selvfølgelig gerne vise os frem, siger han.

Københavns Politi har fået heste i stalden igen, efter at regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at afsætte otte millioner kroner på finansloven for 2018 til formålet.

Især Dansk Folkeparti har talt varmt for at få de firbenede tilbage i gaderne, som særligt skal patruljere i områder, hvor der er mange turister.

Men forrige år takkede Københavns Politi ellers pænt nej tak til at få hestene tilbage i stalden. I et notat fra 2016, som Information fik aktindsigt i, har politiet drøftet fordele og ulemper ved at genindføre ridende politi.

Fordelene er, at politiet fra hesteryg kan observere, skabe synlighed og har høj attraktionsværdi.

Et af kritikpunkterne har været, at politiets mobilitet svækkes med hestene, som ikke kan parkeres på fortovet på samme måde som en bil eller en motorcykel.

For hvad gør betjentene, hvis de er nødsaget til at hoppe af hesten for at jage en kriminel?

- Vi har redskaber til at håndtere den slags politiopgaver, lyder det fra Jakob Søndergaard med henvisning til patruljevognene.

Det er ikke alle betjente, der får lov til at sidde på hesteryg. Først skal der en særlig uddannelse til. Det samme gælder i øvrigt for hestene.

- Hestene skal have et bestemt sind. De skal være rolige, og vi tester, hvordan de reagerer i forskellige miljøer.

- De skal kunne indgå i områder, hvor der er mange turister, så vi tester eksempelvis scenarier, hvor folk spiller bold eller leger med sæbebobler, siger Jakob Søndergaard.