Terrorsigtet syrer skal blive bag tremmer

En 31-årig syrisk mand, som er mistænkt for at planlægge terror i København, skal foreløbig blive bag tremmer.

Afgørelsen er truffet mandag af Københavns Byret efter et lukket retsmøde. Det er blot et af en række retsmøder i sagen, siden manden blev varetægtsfængslet kort før jul.

Ikke meget er der kommet frem om den lukkede sag - dog lyder meldingen, at den sigtede nægter sig skyldig.

Sagen relaterer sig til en sag fra Tyskland, hvor en 21-årig syrisk mand sidste sommer blev idømt seks et halvt års fængsel for at planlægge terror i København.

Ifølge anklagemyndighedens sigtelse har de to syriske mænd planlagt at overfalde tilfældige personer med knive og derefter detonere én eller flere bomber.

Anklagemyndigheden har endnu ikke truffet afgørelse om, hvorvidt der bliver rejst tiltale i sagen, oplyser anklager Sonja Hedegaard.

Meget peger dog i retning af, at der bliver rejst tiltale. For en hovedforhandling af sagen er allerede forhåndsberammet. Det vil sige, at der er afsat tid i retten til gennemførelse af en egentlig retssag.

Den skal ifølge planen begynde 30. november og løbe over syv dage frem til 14. januar.

For at rejse en tiltale for overtrædelse af terrorparagraffen skal sagen gennem alle niveauer ved anklagemyndigheden, altså både den lokale i København, Statsadvokaten og Rigsadvokaten.

Dernæst skal spørgsmålet om tiltale blåstemples af justitsministeren, før sagen kan komme for retten.