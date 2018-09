Passager i eftersøgt Volvo kontaktede selv politiet

En af passagererne i den sorte Volvo V90, der fredag var eftersøgt af politiet, henvendte sig selv - via sin advokat - fredag til Københavns Politi.

I den forbindelse oplyste han, hvor bilen befandt sig. Det skriver TV2.

Oplysningen bekræftes af mandens advokat og Københavns Politi.

- Jeg kan bekræfte, at min klient har haft tilknytning til bilen og har fortalt, hvor den var henne via os. Det gør vi klokken 17, siger advokat Asser Gregersen fra Rosenkilde og Gregersen Forsvarsadvokater til TV2.

Fra Københavns Politi lyder det i en sms til TV2:

- Københavns Politi bekræfter, at en af mændene i køretøjet via sin advokat henvendte sig efter politiets efterlysning af den sorte Volvo. Københavns Politi har ikke yderligere oplysninger for nuværende.

Den eftersøgte Volvo var udgangspunktet for en storstilet politiaktion, som udspillede sig fredag eftermiddag og aften.

Aktionen påvirkede tusindvis af trafikanter, da motorveje på Sjælland og Fyn blev spærret, Storebæltsbroen og Øresundsbroen blev lukket henholdsvis helt og delvist for trafik, og færgeforbindelser til Sverige og Tyskland blev indstillet.

Ved et pressemøde lørdag eftermiddag oplyste Københavns Politi, at der lå en misforståelse bag den intense jagt på den sorte Volvo V90.

PET havde mistanke om, at Volvo'en og de ombordværende personer havde forbindelse til en sag om alvorlige trusler mod specifikke personer.

Da politiet forsøgte at stoppe bilen fredag, stak den af. Det viste sig senere, at der ikke var en sammenhæng mellem Volvo'en og sikkerhedstruslen.

Over for TV2 fortæller passageren, der meldte sin medvirken til politiet, at han var i Volvo'en med tre kammerater. De flygtede fra politiet, fordi de ikke havde noget kørekort med og var påvirkede af hash.

Bilen efterlod de i Vintre Møller ved Holbæk.