Seks sejlere og to hunde kæntrede på Limfjorden

Fire mænd og to kvinder i alderen 45 til 55 år kæntrede lørdag eftermiddag med en motorbåd i Limfjorden ud for Hvalpsund. Med sig om bord havde de to hunde.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Fem af de seks personer blev reddet op af vandet af andre sejlere, der opdagede uheldet inde fra land og kom dem til undsætning.

Den sjette blev hjulpet op af Limfjorden af en lokal færge, der sejler mellem Hvalpsund og Sundsøre.

Færgen sørgede også for at bugsere den kæntrede motorbåd.

- Motorbåden fik af ukendte årsager problemer, da den var 400 meter ude på fjorden, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Mens i hvert fald den ene hund blev reddet op af vandet, ved vagtchefen ikke, hvad der er sket med den anden hund, der var med i båden.

En enkelt af personerne, der kæntrede, er kørt til tjek på sygehuset. Der er ikke meldinger om, at de øvrige har haft behov for at blive undersøgt.