Talrige politivogne, ambulancer, maskinpistoler, kampklædte betjente og efterforskere i hvide dragter er ikke hverdag i den fynske landsby Espe ved Ringe. Men siden sent fredag eftermiddag har det været scenariet.

Efter politiet afspærrede store dele af Sjælland samt Storebæltsbroen og Øresundsbroen, koncentrerede styrkens fokus sig tilsyneladende om landsbyen fredag aften. Og nu er politiet igen til stede ved en landejendom i den sydøstlige del af Espe.

Jyllands-Posten har talt med flere borgere i byen, som fortæller, at de pludselig fredag eftermiddag opdagede en lavthængende helikopter over byen samt talrige udrykningskøretøjer. Herefter ankom kampklædte betjente i sort.

Politiet massivt til stede i fynsk landsby

Men det var og er småt med information til borgerne i landsbyen, siger flere, som Jyllands-Posten har været i kontakt med.

»Vi får ikke andet andet at vide, end at de ikke vil kommentere sagen. Heller ikke til os,« siger Maria Bors.

Hun bor lidt nord for landsbyen, og hun havde kampklædte betjente lige uden for sit hus fredag. I dag kørte hun forbi Lydding Mølle Vej, hvor politiet nu har koncentreret sin indsats.

»I morges var der betjente i de der hvide dragter, som de har på, når de efterforsker. Nu er der politihunde dernede,« siger Maria Bors.

Foto: Carsten Bundgaard

Hun opfattede det som utrygt, da hun af politibetjente blot fik at vide, at hun og hendes to teenagere skulle holde sig inden døre.

»Jeg spurgte, om vi skulle låse dørene eller sådan noget, men det ville de ikke oplyse os nærmere omkring,« siger hun.

Historisk menneskejagt på dansk jord har vakt opsigt i udlandet

Jyllands-Posten har været i kontakt med ejeren af den gård, som politiet nu undersøger. Han siger, at han ikke kender de nærmere omstændigheder i forhold til politiets arbejde, og at han ellers ikke vil udtale sig om situationen.

Politiets efterforskning i Espe tog af i løbet af aftenen fredag. Lørdag morgen er der igen politi til stede. Foto: Carsten Bundgaard

Københavns Politi står i øjeblikket for politiets kommunikation til offentligheden. Politiet er ikke kommet med oplysninger om politiaktionen siden kl. 19 fredag aften. Og politiet skriver på Twitter, at man ikke vil sige noget »foreløbigt,« mens efterforskningen stadig er i gang.

En vagtchef har lørdag sagt til Jyllands-Posten, at han ikke ved, hvornår politiet planlægger at oplyse offentligheden yderligere.

Fortsat mystik om kæmpe politiaktion: Politiet stille siden fredag aften

Jyllands-Posten følger sagen.