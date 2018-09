Gigantpolitiaktion skabte bilkøer på op til 30 kilometer

DF i det røde felt over Støjberg-kovending:

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Jægeren fra Ulfborg troede, at han sigtede efter en schæferhund, da han i april i år skød en fredet ulv, forklarede han i retten. Men dommen var klar.

Omkring klokken 19.15 fredag aften blev to personer ramt af skud, oplyser politiet.

Facebook har opdaget en sikkerhedsbrist, som hackere har udnyttet til at skaffe sig adgang til Facebook-brugeres data. Finans

Der blev vist modstand - også af den racistiske slags - imod den tyrkiske præsident på alle fronter under hans besøg i Berlin.

Efter en eksplosiv høring kom Kavanaugh fredag et skridt nærmere en godkendelse som ny højesteretsdommer.

To ud af tre forsinkelser stammer fra Banedanmark, som er i gang med en historisk stor udskiftning af skinner og signaler - og den slutter først om 12 år.

Klager du over DSB, når toget er forsinket?

En analyse fra Rigspolitiet viser, at der er sket en stigning i antallet af hændelser med folk med psykiske lidelser.

Den længste kø var ved frakørsel 37 i Sorø mod Fyn. Her var køen på et tidspunkt omkring 30 kilometer lang.

Kort før klokken 16 åbnede Storebæltsbroen og Øresundsbroen igen for trafik.

Fredag eftermiddag blev politistyrker over hele landet sat ind, og al trafik fra Sjælland blev sat bero, da en politiaktion ud over det sædvanlige blev iværksat.

Tidligere på aftenen oplyste Vejdirektoratet til Ritzau, at der var lange køer i begge retninger omkring Storebæltsbroen og fra København mod Øresundsbroen.

Omkring klokken 22.30 oplyser Vejdirektoratet dog på Twitter, at det kun er på Sjællandssiden, at der fortsat er kø frem mod betalingsanlægget ved Storebælt.

Den længste kø er ved frakørsel 37 i Sorø mod Fyn. Her er køen i øjeblikket 30 kilometer lang. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Thomas Thomasberg er glad for, at Randers kom på tavlen mod Vejle efter chokexit fra pokalturneringen tirsdag.

Når vi i Danmark søger viden på Google, vil vi have skræddersyede svar med det samme.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her