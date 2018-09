Betjent frifundet for at efterforske tyveri af egen bil

En politimand blev ved Københavns Byret fredag eftermiddag frifundet for at have misbrugt sin stilling til at efterforske tyveriet af sin egen private bil.

Det oplyser mandens forsvarer, advokat Martin Cumberland.

- Min klient er meget glad og meget lettet, siger han.

Den i dag 66-årige politimand var anklaget for tilbage i marts 2016 på sin fridag at have taget en civil politibil på sin arbejdsplads i København uden at registrere det.

Han iførte sig også sin politiuniform og udrustning, lød det i anklageskriftet.

- Det var kun delvist korrekt, for han førte aldrig planerne ud i livet, fortæller Martin Cumberland.

- Man skal huske på, at det er en sag, som har verseret i to og et halvt år. Det har været en ekstremt emotionel belastning for min klient at have sagen hængende over sig, tilføjer forsvarsadvokaten.

Københavns Byret brugte en halv dag fredag på at behandle sagen. Selve voteringen tog ikke lang tid.

- Det tog mindre end et minut, fortæller Martin Cumberland.

Når politifolk træder ved siden af, hvad der er lovligt, er der flere sanktionsmuligheder.

Mange mindre sager bliver håndteret i politiets eget disciplinærsystem.

I denne sag bliver ingen af delene dog relevante.