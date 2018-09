Kampklædte politibetjente undersøgte biler på Aarhus Havn

Over hele landet var politifolk på gaden fredag for at lede efter en sort Volvo V90. Det gjaldt også i Østjylland, hvor kampklædte politibetjente havde taget plads på Aarhus Havn for at holde øje med, hvilke personer og hvilke biler der kørte ud og ind på færgen mellem Sjællands Odde og Aarhus.

Mindst tre uniformerede politibetjente var på vagt ved Molslinjen, da den lagde til kaj, fortæller Jyllands-Postens reporter.

»Politiet stod for enden af rampen og så folk folk forlade færgen i bil eller på landgangsbroen. Busserne, der kører mellem København og Aarhus, blev stoppet, hvorefter en af betjentene steg ind i bussen og kiggede den igennem,« fortæller Helle Arensbak, Jyllands-Postens reporter på stedet.

Mindst tre betjente har været placeret på Aarhus Havn fredag eftermiddag og aften. Foto: Helle Arensbak

Mens Helle Arensbak var til stede, blev der ikke trukket mistænkelige personer ud af hverken busser eller biler. Og noget tydede på, at politiet heller ikke havde en forventning om, at det blev på Aarhus Havn, at man stødte på den efterlyste sorte Volvo, der er svensk indregistreret.

»Jeg kommenterede overfor en af politibetjentene, at ”det virkede som en fredelig tjans,” hvortil betjenten svarede, at der ikke var så meget action her, og at de heller ikke regnede med det,« fortæller Helle Arensbak.

Udover den korte kommentar har det ikke været muligt for Jyllands-Postens udsendte at få en kommentar fra de tre betjente, der virkede »formelle, men rolige.«

Til trods for den noget uvante situation, så var der hverken kaos eller uro i luften, fortæller Helle Arensbak, der ikke er bekendt med, at screeningen af bilerne skulle have givet forsinkelser i løbet af fredagen.

»En lille dreng og hans far var lige henne og sige hej til en af politibetjentene af ren nysgerrighed. Politibetjenten smilede bare pænt, og fortsatte med at kigge bilerne igennem,« siger hun.

Aktionen har ifølge Jyllands-Postens udsendte ikke kostet forsinkelser eller uro. Folk har koncentreret sig mere om at komme ud af færgen, fordi det er en snørklet nedkørsel for nogle af dem. Foto: Helle Arensbak

Østjyllands Politi bekræfter tilstedeværelsen i Østjylland og forklarer, at det skyldtes den landsdækkende aktion, der fredag aften resulterede i, at politiet nu har fundet den efterlyste Volvo V90.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvorvidt politiet har foretaget anholdelser i forbindelse med fundet af den sorte Volvo.