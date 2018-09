Ekspert: Det her er det højeste beredskab, politiet kan mønstre i Danmark

Da politiet i dag valgte at spærre Storebæltsbroen og Øresundsbroen samt lukke færgetrafik til både Tyskland og Sverige, var det en beslutning af en karat, som er uhyre sjælden i dansk politi.

Tidligere operativ chef i PET Frank Jensen, i dag analytiker på TV2, fortæller, at han ikke husker en så stor politiaktion.

»Lige nu er man faktisk oppe i det højeste form for beredskab, man kan trykke på i Danmark,« siger han.

»Når man på den her måde lukker ned for alting, altså broer, færger og tog, så er det fordi, man mener, at man har fat i noget meget alvorligt,« siger Frank Jensen.

Han vurderer, at politiet kun sætter så stor en aktion i gang, når der er tale om eksempelvis kidnapninger, terrorisme eller usædvanlig alvorlig organiseret kriminalitet.

Det svenske medie Aftonbladet skriver, at dagens aktion omhandler en kidnapning, men det er endnu ikke bekræftet af danske myndigheder.

Politiet efterlyser en sort Volvo V90 med registreringsnummer ZBP 546. Ser man bilen, skal man kontakte politiet og ikke selv tage kontakt. Der skulle ifølge politiet være tre mand i bilen, som mistænkes for alvorlig kriminalitet.

Trafikken over de store broer er kl. 16.30 begyndt at køre igen, men langsomt, fordi politiet tjekker alle biler.