Forsvarer raser over brud på navneforbud i terrorsag – DR afviser kritikken

Der er formentlig kun ganske få mennesker i kongeriget, som ikke har set hans billede eller hørt hans navn omtalt i forbindelse med terrorgruppen Islamisk Stat eller attentatforsøget på den danske islamkritiker Lars Hedegaard.

Men torsdag valgte Københavns Byret at nedlægge navneforbud i terrorsagen, hvor den offentligt kendte ”BH” blev varetægtsfængslet in absentia.

DR har valgt at bryde navneforbuddet med den begrundelse, at den sigtede allerede er offentligt kendt og har været det i flere år. BH’s navn og billede er således at finde på flere af DR’s platforme.

Ifølge den sigtedes forsvarer, Thorkild Høyer, er det stærkt kritisabelt, at DR på den måde sætter sig ud over rettens afgørelse.

»Det er fuldstændig flabet og arrogant af DR at indtage den holdning. Pressen har det store privilegium, at den kan kære afgørelsen om navneforbud,« siger han og tilføjer, at sagen bør få konsekvenser for DR.

Ved grundlovsforhøret torsdag blev BH og to 29-årige mænd, der blev anholdt under en større antiterroraktion onsdag, varetægtsfængslet i foreløbig 27 dage sigtet for forsøg på terrorisme.

Ifølge anklagemyndigheden var BH den ledende figur i et dansk netværk på mindst fem personer. Netværket skal i en periode over fem år have forsynet Islamisk Stat med droner og modelflyvere, der skulle bruges til kamphandlinger med det formål at dræbe og udøve vold.

Da sigtelsen var læst op, blev dørene lukket, og byretten valgte altså at følge anklagerens anmodning om navneforbud af hensyn til efterforskningen og mulighederne for at fange BH. Anklager Sidsel Jessen-Klixbüll fra Københavns Politi ønsker ikke at udtale sig til Jyllands-Posten. Hun henviser i stedet til den begrundelse, hun gav i retten.

Et navneforbud betyder, at man ikke nævner f.eks. navn, alder, familiemæssige relationer eller andet, der kan identificere den sigtede.

Men det er svært at undgå i den aktuelle terrorsag.

BH er i dag internationalt efterlyst i forbindelse med attentatforsøget på Lars Hedegaard på Frederiksberg i 2013.

Det amerikanske udenrigsministerium har desuden placeret ham på listen over internationale topterrorister og udpeget ham som en ledende figur i terrorgruppen Islamisk Stat.

Hans navn og foto har således været bragt utallige gange i både danske og udenlandske medier.

Det gjaldt også torsdag, hvor navneforbuddet blev nedlagt. DR havde allerede onsdag afsløret, at netop BH spillede en central i den nye terrorsag, og nyheden blev bragt på talrige medier. Katten var ude af sækken.

Af samme grund afviser redaktionschef i DR Thomas Falbe den skarpe kritik fra BH’s forsvarer. Navneforbuddet er absurd i denne sag, mener han:

»Vi mener, at denne sag er så væsentlig, at hensynet til offentligheden overstiger den kendelse, som blev afgivet i dommervagten i går.«

»Det er en absurd påstand, som anklageren nedlagde, fordi [navnet på den sigtede] har været kendt i offentligheden i årevis. Hans navn og foto har været sat i forbindelse med drabsforsøget på Lars Hedegaard i 2013, og han har været genstand for betydelig, offentlig omtale,« siger han.

DR’s argument er, at man er nødt til at omtale BH’s forhistorie for at sætte den nuværende terrorsag i den rette sammenhæng.

»Han sættes nu direkte i forbindelse med en stor terrorsag og et terrornetværk i Danmark. Derfor er det så vigtigt at kunne fortælle offentligheden om den præcise forbindelse til ham – ved hjælp af hans navn og identitet - at det efter min opfattelse vejer tungere end hensynet til den kendelse, som dommeren gav i går,« siger Thomas Falbe.

Har klaget over afgørelsen

Pressen kan kære et navneforbud til landsretten for at prøve at få det ophævet under kommende retsmøder. Sådan en kæring har DR nu indgivet sammen med Radio24syv, som også har trodset navneforbuddet.

Hvorfor så ikke vente på, at landsretten tager stilling til jeres kæring?

»Det er en ren publicistisk vurdering, at når en sag som denne finder sted, så er det vores opgave at give offentligheden de informationer, vi mener er nødvendige, så hurtigt og præcist som muligt.«

Ved torsdagens grundlovsforhør protesterede stort set samtlige tilstedeværende medier herunder DR, TV2 og BT over navneforbuddet, men byretten valgte altså at følge anklagerens anmodning.

Jyllands-Posten har valgt ikke at bringe navnet, men har refereret flere oplysninger om den sigtedes fortid. Det gælder også i denne artikel.

I dommervagten støttede forsvarer Thorkild Høyer navneforbuddet − ikke af hensyn til efterforskningen, men af hensyn til BH’s familie.

»Det er korrekt, at hans navn har været ude, men det var i en anden sammenhæng. Det her er en ny sag,« siger han.

Men er det ikke meningsløst med et navneforbud, når din klient er så kendt i offentligheden, som han er?

»Jeg synes ikke, det er meningsløst. Det har ikke været spor rart for familien, at min klients navn har været omtalt,« siger han.

BH er sandsynligvis død

Sagen er ekstra speciel, fordi BH muligvis er død. Han menes at have mistet livet i Syrien, hvor han skal have tilsluttet sig Islamisk Stat for en del år siden. Hans død er dog aldrig blevet officelt bekræftet, og derfor opererer Københavns Politi stadig med, at han er i live.

Thorkild Høyer ved reelt ikke, om hans klient er i live. Han har ikke været i kontakt med ham, men valgte alligevel at nægte ham skyldig ved grundlovsforhøret torsdag.

»Jeg har fået beretninger om, at han skulle være død tre gange. Man har fundet en død person, som man mente var min klient, men problemet er, at man ikke har nogen sikker identifikation. Der er hverken DNA, fingeraftryk eller foto-id,« siger han.

BH’s familie har heller ikke haft kontakt til ham i lang tid. De tror ifølge Thorkild Høyer, at han er død.

Det er desuden ikke første gang, der er nedlagt navneforbud mod BH.

Fra 2014 og mere end to år frem var pressen afskåret fra at nævne hans navn, indtil Østre Landsret i december 2016 ophævede beskyttelsen. Det skete efter en anmodning fra Radio24syv, og efter at USA’s udenrigsministerium havde sat BH på listen over internationale topterrorister.

Umiddelbart efter navneforbuddets ophævelse valgte Københavns Politi at efterlyse BH med navn og billede.