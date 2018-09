Forsvarer krævede ulvesag udsat – er utilfreds med dna-svar

Endnu inden retten har hørt den tiltaltes forklaring, er et juridisk slagsmål brudt ud mellem forsvarer og anklager i en sag om ulvedrab ved Retten i Herning.

Jan Schneider, der repræsenterer en 66-årig mand, som er tiltalt for at have skudt og dræbt en ulv, mener, at en dna-erklæring om ulven er blevet udarbejdet for sent.

Han modtog først erklæringen torsdag middag, under et døgn før retssagen skulle begynde.

Det har ifølge forsvareren betydet, at han ikke har haft tid til at sætte sig ordentlig ind i materialet og eventuelt indkalde fageksperter.

Dna-erklæringen giver heller ikke et fyldestgørende billede, mener forsvareren.

»Det er min opfattelse, at dna-erklæringen alene har til formål at fastlægge slægtsskabet.«

»Spørgsmål om, hvorvidt der er tale om en ulv eller ulvehybrid, som skal aflives, giver undersøgelsen ikke svaret på,« siger Jan Schneider i retten.

Hvis den nedlagte ulv var en krydsning mellem en ulv og en hund, ville det ifølge forsvareren være helt på sin plads at nedlægge dyret.

Det er kun en genetisk ren ulv, der har krav på beskyttelse, siger han.

Den naturlige følge må ifølge forsvareren være, at retten ser bort fra dna-erklæringen eller udsætter sagen til et senere tidspunkt.

Retsformand Steen Friis Nielsen og de to domsmænd har efter en kort pause afvist indsigelsen.

Dermed kan sagen fortsætte som planlagt.

Den 66-årige mand, der er sagens omdrejningspunkt, skal fredag formiddag afgive forklaring.

Han har tidligere erkendt at have affyret det skud, der dræbte ulven. Men han nægter sig skyldig i anklagen om at have overtrådt jagtloven og en såkaldt artsfredningsbekendtgørelse.