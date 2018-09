12,8 pct. af de gange, politiet bliver tilkaldt til såkaldte "hændelser", er der en eller flere personer med psykiske lidelser involveret.

Det viser en ny temaanalyse fra Rigspolitiet.

Tallet dækker over en stor stigning fra 15.850 hændelser i 2009 til 42.800 i 2016. Ifølge Rigspolitiet er det ikke overraskende, at betjentene bruger flere ressourcer og mere tid på at håndtere personer med psykiske lidelser.

»At det er steget så meget, kommer dog bag på os,« siger centerchef for Beredskabsudvikling i Rigspolitiet Stine Arneskov Mathiesen.

Politiet bruger markant mere tid på at tvangsindlægge psykisk syge end tidligere.

Med ordet "hændelser" forstås opgaver politiet varetager, der ikke har med straffelovsovertrædelser at gøre. Det kan f.eks. være at være med ved tvangsindlæggelser eller håndtere truende adfærd.

Disse hændelser skaber ofte udfordringer for politiet, som ikke er særligt uddannet til at håndtere personer med psykiske lidelser.

»Betjentene er hverken psykologer eller psykiatere og oplever jævnligt udfordringer. Især i situationer hvor personen ikke er syg nok til en indlæggelse, men heller ikke rask nok til at kunne tage vare på sig selv,« siger Stine Arneskov Mathiesen.

45 særlige psykiatriske sengepladser står tomme, mens behandlingspsykiatrien skriger på plads.

Rigspolitiet vil nu kigge på, hvordan samarbejdet mellem politiet og andre myndigheder kan blive bedre. F.eks. kan det være svært for politiet at finde ud af, hvem der har ansvaret for en person. Og dermed står man med den udfordring at finde frem til den rigtige hjælp for personen.

Temaanalysen har ikke beskæftiget sig med psykisk syge i kriminalitetsstatistikken, »men her peger forskningen også på, at der er tale om en stigning«, påpeger Rigspolitiet.

Betjente på patrulje bruger cirka 470.000 timer om året på opgaver, der involverer psykisk syge personer. I perioden fra 2009-2016 er antallet af tvangsindlæggelser steget med 45 pct.