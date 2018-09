Fakta: Derfor er det forbudt at skyde ulv

En 66-årig mand er tiltalt for at have skudt og dræbt en ulv 16. april i Vestjylland.

Det er forbudt at skyde ulv, da arten er fredet og nyder en særlig beskyttelse i EU.

Læs om reglerne her.

* Ulven er fredet som følge af EU's habitatdirektiv.

* Heraf fremgår det, at ulven er fredet på samme måde som eksempelvis birkemus, hasselmus, flagermus og odder.

* Som følge af ulvens status er der ikke fastsat jagttid på ulv i jagtloven.

* Der findes to tilfælde, hvor ulven lovligt kan skydes: Hvis der er tale om nødværge, eller hvis der er tale om en såkaldt problemulv.

* En problemulv er en ulv, der ikke udviser normal ulveadfærd og eksempelvis ikke er sky over for mennesker.

* Det kræver dog en tilladelse fra Miljøstyrelsen, hvis man ønsker en problemulv fjernet.

* En sådan tilladelse er endnu ikke blevet givet i Danmark.

* Hvis man skyder en ulv, kan det straffes med bøder eller fængsel i op til to år.

Kilder: Jagtloven, Artsfredningsbekendtgørelsen, Miljøstyrelsen.