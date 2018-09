Statsadvokat har anket gruppevoldtægtssag til landsretten

Statsadvokaten i Viborg anker en omdiskuteret dom fra Herning, hvor fire mænd blev frifundet for anklager om at have voldtaget en 19-årig kvinde. Det oplyser statsadvokat Kirsten Dyrman.

- Efter en grundig gennemgang af beviserne og forklaringerne er det vores opfattelse, at der er udsigt til at opnå et andet resultat i landsretten, siger Kirsten Dyrman.

Hun siger, at beslutningen beror på en objektiv vurdering, som ikke er påvirket af den offentlige furore, der var omkring sagen, efter at dommen faldt for knap to uger siden.

I den forbindelse blandede flere politikere sig i den offentlige debat på baggrund af domsafsigelsen.

Sagen drejer sig om en episode i en lejlighed i Herning, hvor fire mænd efter anklagemyndighedens opfattelse skulle have givet en 19-årig kvinde et bedøvende stof.

Derefter skulle de have haft seksuel omgang med hende, og da hun var i en tilstand, hvor hun ikke kunne sige fra, var der tale om voldtægt.

Det mente de tre juridiske dommere ved Retten i Herning også. Det samme mente tre nævninger. Men de tre sidste nævninger mente ikke, at det var bevist, at kvinden var bedøvet.

Kendelsen "skyldig" kræver, at der er flertal både blandt dommere og nævninger. Men stemmeligheden blandt nævningerne betød, at der skulle ske frifindelse.

Ifølge Kirsten Dyrman er det dog ikke afgørende for anklagemyndighedens beslutning.

- Det er efter vores opfattelse også en principiel sag, lyder det fra Kirsten Dyrman.

Ifølge hende handler det om, hvordan man skal vurdere en sag, når der er tale om en gruppe på flere gerningsmænd.

I dommen fra Herning anførte de tre dommere og de tre nævninger, som ville dømme, at de tiltalte "med overvejende sandsynlighed måtte indse", at den 19-årige kun deltog, fordi hun var dopet.

Blandt beviserne i sagen indgår blandt andet videooptagelser, som de tiltalte har taget af episoden.

De videooptagelser er centrale beviser i sagen, men blev under retssagen alene vist på skærme ved dommere, nævninger og forsvare. Tilhørerne kunne blot høre lyden.