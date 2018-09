Gammel kending er dukket op i dansk terrornetværk: »Gør sagen stærkere og mere alvorlig«

Han blev for alvor kendt, da han blev koblet sammen med det ”postbud”, der i 2013 dukkede op med en pakke til historikeren Lars Hedegaard.

Der var ingen andre, der skulle have en pakke den dag i februar. Målet var alene at komme tæt på historikeren, der havde gjort sig bemærket med flere kritiske udtalelser om islam.

Historien er velkendt. Et skud blev affyret, men ramte ikke. ”Postbuddet” flygtede umiddelbart efter.

Siden er BH, navnet på den mand som politiet mener gemte sig i postforklædningen, dukket op flere gange. Han er blevet beskrevet som en topterrorist i Islamisk Stat (IS). Han er på USA’s officielle terrorliste, ”Specially designated global terrorist”. Hans navn er blevet nævnt i forbindelse med terrorangrebet i Paris, der kostede 130 mennesker livet i 2015. Og endelig er han blevet erklæret død en gang eller to.

Torsdag dukkede navnet så atter op i et mindre, trængt lokale i retssal 24 i Københavns Byret.

Bevågenheden for netop det lokale skyldtes, at Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) onsdag havde anholdt to 29-årige mænd og sigtet dem for forsøg på terrorisme. Den ene anholdelse fandt sted i en cykelbutik på Nørrebro, og den anden midt under studiearbejdet på Copenhagen Business Academy, hvor en lærer blev ført væk af civilklædte betjente.

Torsdag blev de to fremstillet i et grundlovsforhør – og det var her, den gamle kending fik en hovedrolle.

BH er ikke alene sigtet i sagen, han er ifølge anklagemyndigheden den ledende figur i et netværk, som i hvert fald tæller fem personer, herunder onsdagens anholdte. I en periode over fem år skulle netværket have fodret Islamisk Stat med droner og modelflyvere, der skulle bruges til kamphandlinger. Især i efteråret 2013 – få måneder efter attentatforsøget mod Lars Hedegaard – blev der handlet flittigt ind i diverse elektronik- og hobbybutikker.

Nægter sig skyldig

At BH pludselig dukker op i sagen, gør den endnu mere alvorlig, mener tidligere operativ chef i PET og terroranalytiker hos TV 2, Frank Jensen:

Islamisk Stat bruger droner Islamisk Stat (IS) har flere gange på slagmarken brugt og eksperimenteret med droner med sprængstoffer. I 2016 blev der f.eks. afsløret en hemmelig ”dronefabrik” i Mosul i det nordlige Irak. Og i oktober 2016 dræbte en IS-drone - udstyret med sprængstoffer - to Peshmerga-krigere i Irak. Der er risiko for, at angrebsmetoden overføres til Danmark. Politiets Efterretningstjeneste (PET) har advaret om, at »der i Danmark er kapacitet til at kunne anvende droner til simple angreb«. Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, har tillige over for Jyllands-Posten fortalt, at der er en »potentiel risiko for, at de vil overføre metoden« til Danmark eller Europa. Islamisk Stat har udsendt en propagandavideo, der viser, hvordan droner kan anvendes i angreb.

»Det, at han åbenbart spiller en ikke uvæsentlig rolle i Islamisk Stat, gør sagen stærkere og mere alvorlig. Så er det mere velorganiseret end nogle, der tilfældigt begiver sig afsted med at skaffe noget til Islamisk Stat. Det gør handlingen mindre teoretisk og mere konkret.«

»Det er også svært for de to, der blev anholdt, at komme med en troværdig forklaring på, at det, som de har skaffet, skulle gå til andre end Islamisk Stat. Så det spiller en stor rolle, at han, som jeg forstår det, øjensynligt står bag dette,« siger Frank Jensen.

BH var ikke selv til stede i retslokalet, men var repræsenteret af sin forsvarsadvokat, Thorkild Høyer, der nægtede sin klient skyldig. Det samme var tilfældet for de to andre, der begge havde mørkt hår og fuldskæg.



Sidste år blev to andre i netværket fængslet i sagen, som dengang af PET blev betegnet som en »alvorlig forbrydelse«.



Frank Jensen mener, der er kan være flere årsager til, at politiet har grebet ind forskudt.



»En mulighed kan være, at der skulle sendes noget af sted, som politiet ikke bare kunne lade passere. Det kan være, man frygtede, at de ville stikke væk fra landet. En anden mulighed kan være, at man vælger at tage netværket, som naturligvis må være større end bare Danmark, i bider, så det passer med efterforskningen i andre lande,« siger den tidligere operative chef.

Islamisk Stat har flere gange brugt droner bevæbnet med sprængstoffer på slagmarken i Irak og Syrien. I oktober 2016 dræbte en IS-drone f.eks. to Peshmerga-krigere i Irak. Samme år blev der afsløret en hemmelig ”dronefabrik” i Mosul i det nordlige Irak.

Terrororganisationens brug af droner i konfliktzonerne har øget frygten hos danske myndigheder for, at f.eks. hjemvendte fremmedkrigere skal overføre angrebsmetoden til Danmark eller andre europæiske lande.

Efter et næsten otte timer langt grundlovsforhør i Københavns Byret torsdag eftermiddag blev de tre mænd varetægtsfængslet i foreløbig 27 dage. De tre mænd er sigtet for at have indkøbt et stort antal droner og hobbyfly, som de har forsøgt at fragte til Islamisk Stat i Syrien. Dronerne skulle ifølge sigtelsen bruges til krigshandlinger i Syrien og Irak med det formål at dræbe og udøve vold.

