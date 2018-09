Elev anholdt i Aabenraa: Truede med skoleskyderi

En 20-årig elev på EUC Syd i Aabenraa blev torsdag formiddag anholdt for at true med at ville begå et skoleskyderi.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi foregik episoden kl. 09:32 på EUC Syd i Aabenraa.

Vidner har forklaret til politiet, at eleven truede med at »ville skyde navngivne personer på skolen«.

Anholdelsen foregik ifølge politiet uden dramatik.

Tidligere torsdag formiddag meddelte politiet, der var talrigt til stede på stedet, til jv.dk, at »en ung mand har dummet sig«.

Omkring klokken 10 blev en ung mand ført ud af en bagindgang til skolen i håndjern og kørt fra stedet i en civil politibil. Syd- og Sønderjyllands Politi er i gang med at efterforske hændelsen yderligere.

Der er ikke kommet nogen til skade i forbindelse med episoden.