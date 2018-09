Flygtet fange anholdt - skjulte sig i bagagerum på bil

Onsdag aften blev den 32-årige mand, der blev befriet af flere gerningsmænd ved sygehuset i Nykøbing Falster, fundet og anholdt.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiet anholdt onsdag formiddag en mand på Bogø, som mistænkes for at have været med til befrielsesaktionen. Der var tale om en 26-årig mand, som nu er sigtet for at have medvirket til en fangeflugt.

»Politiets efterforskning førte onsdag frem til en bil, som med hjælp fra Københavns Politi blev standset, og føreren – en 23-årig mand – blev anholdt klokken 21.58 og sigtet for at have medvirket til fangeflugten. Da køretøjet blev ransaget, fandt politiet den eftersøgte flygtede fange, som var skjult i bilens bagagerum. Han blev også anholdt,« skriver politiet.

Anholdelsen skete ganske udramatisk.

Intens menneskejagt på flugtfange og hans medhjælpere Politiet har sat alle ressourcer ind på at fange en 32-årig indsat og hans bevæbnede medsammensvorne efter en dramatisk befrielsesaktion ved et sygehus.

Befrielsen af den 32-årige fange skete onsdag kl. 10.50. Bevæbnet med skydevåben og en peberspray truede gerningsmændene flere fængselsbetjente til at frigive den 32-årige mand, som skulle til en kortvarig behandling på hospitalet.

Herefter kørte gerningsmændene væk i en grå Mercedes med retning mod Farø og med fangen som passager. Befrielsen førte til en regulær menneskejagt, hvor politiet afspærrede E47 Sydmotorvejen for at finde frem til flugtbilen.

De anholdte fremstilles i grundlovsforhør torsdag formiddag i retten i Nykøbing.