11 mænd er natten til torsdag blevet varetægtsfængslet i 20 dage efter et grundlovsforhør i København.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre. Politiet kan derfor tidligt torsdag morgen ikke udtale sig yderligere om sagen.

Mændene blev anholdt natten til onsdag, og de er sigtet for fem drabsforsøg og to røverier begået i perioden fra 5. til 26. september i København.

Bandekonflikt: 11 mænd sigtet for drabsforsøg og røveri

De blev alle anholdt ved en større politiaktion ved Rødvig på Sydsjælland.

Mændene sættes i forbindelse med den verserende bandekonflikt i københavnsområdet.

Det kom frem, da Københavns Byret onsdag aften indledte grundlovsforhøret mod mændene.

Hovedparten af de sigtede nægtede sig skyldige ved retsmødets begyndelse. Enkelte udbad sig via deres advokat betænkningstid.

Alle 11 menes ifølge politiet og anklagemyndigheden at være en del af den verserende bandekonflikt mellem banden Brothas og en udbrydergruppe kaldet NNV.

Begge grupper udspringer fra bebyggelsen Mjølnerparken på ydre Nørrebro.

Ved grundlovsforhøret var politiet talstærkt til stede. Retssalen var pakket til randen med de sigtede og deres advokater.

Anklageren hævder, at de 11 sigtede alle har rødder i bandemiljøet, og at de på forskellige måder har bidraget til den seneste tids skyderier i og omkring hovedstaden.

Overblik: Det er 11 mænd sigtet for i bandekonflikten

Blandt andet skal de stå bag en episode natten til 15. september. Her affyrede gerningsmænd skud med en AK47-riffel.

Samme våbentype menes at være blevet brugt ved et drabsforsøg 19. september. Her blev 22 skud affyret mod en gruppe personer i Ragnhildgade på det ydre Nørrebro.

En person blev ramt i maven, men overlevede.

To eller tre sættes ifølge sigtelsen også i forbindelse med en skudepisode 21. september i krydset mellem Meinungsgade og Guldbergsgade på det indre Nørrebro. Her affyrede gerningsmænd adskillige skud med et automatvåben.

En person blev ramt i torso og ryg. Også denne person overlevede.

Flere af de sigtede menes også at stå bag det seneste skyderi ved Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter tirsdag aften. Her blev fire-fem skud affyret. Én person blev ramt i skulderen.

Ny bandekonflikt udkæmpes af gamle kendinge Hovedstadsområdet er igen ramt af bandekonflikt, og i Esbjerg har en konflikt stået på i knap et år.

På baggrund af den seneste tids skudepisoder i bandemiljøet oprettede politiet onsdag 19. september en visitationszone på Nørrebro og i Københavns Nordvestkvarter.

Siden er der desuden oprettet visitationszoner i Hundige og Ishøj syd for København.

Dermed kan politiet frit visitere personer, biler og andre ejendele inden for de pågældende områder uden at have en konkret mistanke.