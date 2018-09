DR: Lars Hedegaards formodede attentatmand central i ny terrorsag

Et dansk terrornetværk, og danske droner hos Islamisk Stat.

Der bliver nu skrevet et helt nyt kapitel i historien om én af de meste kendte, efterlyste danskere.

Basil Hassan, der er mistænkt og efterlyst for attentatforsøget mod journalist og islamkritiker Lars Hedegaard i 2013, spiller en helt central rolle i den terrorsag, hvor to personer i dag er blevet anholdt.

Det bekræfter flere af hinanden uafhængige kilder over for DR Nyheder.

Ifølge DR Nyheders oplysninger mistænker politiet nemlig den 31-årige ingeniøruddannede dansk-libaneser for at have bestilt droneudstyr til terrororganisationen Islamisk Stat, som han selv har været en del af siden 2013. Det skulle være sket i flere år gennem et netværk i Danmark.

To terrormistænkte anholdt under aktion: »Jeg troede, det var et led i en dokumentarfilm« Terrorekspert mener, at to terroranholdte i København er en del af et internationalt netværk, der hjælper Islamisk Stat med udstyr. Han forudser flere anholdelser i Europa.

Islamisk Stat har brugt droner som direkte våben i konflikten i Syrien og Irak, fordi dronerne kan udstyres med sprængstof. Samtidig er droner også blevet brugt til at overvåge terrororganisationens modstandere fra luften.

Og politiet mener, at droneudstyret fra Danmark skulle bruges til kamphandlinger mod terrororganisationens modstandere.

Dansk-libanesiske Basil Hassan kom i 2016 på USA’s terrorliste for “specielt udpegede globale terrorister.”

Ifølge USA’s udenrigsministerium har den 31-årige haft en ledende rolle hos Islamisk Stat, hvor han planlagde operationer uden for de områder, som terrorbevægelsen kontrollerede.

Basil Hassan har været internationalt efterlyst siden februar 2013, hvor han forklædte sig som et postbud i forsøget på at slå Lars Hedegaard ihjel.

Han lod som om, han ville aflevere en pakke til islamkritikeren, og da Hedegaard åbnede døren, affyrede han skud, der ramte lige forbi.

Ifølge politiet flygtede Basil Hassan efterfølgende til Libanon og senere Syrien, hvor han tilsluttede sig Islamisk Stat.

I september 2014 blev Basil Hassan dog anholdt i Tyrkiet, men sammen med en række andre fanger fra Islamisk Stat blev han angiveligt udleveret til IS i bytte for flere tyrkere, som terrororganisationen havde taget til fange.

Fangeudvekslingen skabte stor debat i Danmark, fordi danske myndigheder på det tidspunkt var i dialog med de tyrkiske om en eventuel udlevering til Danmark.

Sidste år blev Basil Hassan i flere medier meldt dræbt i Syrien. Oplysningerne er aldrig blevet officielt bekræftet.

Dansk Politi mistænker lige nu fire personer for at være en del af det terrornetværk, som hjalp med at få droneudstyr til Islamisk Stat.

I september sidste år blev en 29-årig mand fra Brøndby Strand varetægtsfængslet for at have købt og sendt dronedele til Tyrkiet, hvor en 32-årig dansk-tyrker ifølge politiet tog imod.

Den 32-årig har efter politiets opfattelse stået for at transportere delene videre til Islamisk Stat i Syrien. Han blev fængslet in absentia, fordi han ifølge politiet befinder sig i Tyrkiet.

-Vi har beslaglagt computere, professionelt droneudstyr og kameraer, fortalte chefpolitiinspektør i Københavns Politi Jørgen Skov på et pressemøde efter anholdelserne i 2017.

Politiet har ifølge DR Nyheders oplysninger i flere år efterforsket netværket og sagen, der har ført til anholdelsen af to 29-årige mænd i dag. Hvilken rolle de præcis har haft i netværket, er fortsat uvist.

En kvinde er også sigtet for at have en rolle i netværket.

Hverken PET eller Københavns Politi ønsker ikke at kommentere DR’s oplysninger eller anholdelserne i dag. I en pressemeddelelse bekræfter politiet, at de anholdte i dag er sigtet efter den såkaldte "terrorparagraf."