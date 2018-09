Fakta: Det betyder fængsel på livstid

Terrorekspert mener, at to terroranholdte i København er en del af et internationalt netværk, der hjælper Islamisk Stat med udstyr. Han forudser flere anholdelser i Europa.

To terrormistænkte anholdt under aktion:

Tag medicinen, put en plastikpose over hovedet og en elastik om halsen. E-mail-rådene fra den pensionerede læge til en ældre kvinde, som ønskede at begå selvmord, var så detaljerede, at han blev dømt for at medvirke til selvmord.