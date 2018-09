Peter Madsen idømt landets hårdeste straf for sexmordet på Kim Wall

Peter Madsen stod roligt med hænderne foldet foran sig og modtog rettens dom.

Et enigt dommerpanel i Østre Landsret stadfæstede onsdag byrettens afgørelse og idømte ubådsbyggeren fængsel på livstid for drabet og sexmishandlingen af den svenske journalist Kim Wall i august sidste år.

En lille nik med hovedet, da ordene blev læst op, var alt, hvad han udtrykte.



Med domsafsigelsen er – foreløbigt – sat punktum i en af de mest spektakulære, makabre og medieeksponerede drabssager i nyere dansk retshistorie. Foreløbigt, fordi Peter Madsen og hans forsvarer Betina Hald Engmark nu vil overveje, om de vil forsøge at tage sagen helt til Højesteret. I så fald skal Procesbevillingsnævnet godkende det.

»Jeg tror, vi alle er enige om, at det er en speciel sag. Det gør selvfølgelig, at man kunne overveje, om det er en sag, der er egnet til Højesteret, men det er slet ikke noget, vi har taget stilling til endnu,« sagde Betina Hald Engmark, kort efter dommen var faldet.

Peter Madsen skal betale erstatning til Kim Walls efterladte

Selve skyldsspørgsmålet var der aldrig tvivl om.

Dommerpanelet i Østre Landsret skulle alene tage stilling til, hvilken straf Peter Madsen skulle have. Det skyldes, at han har valgt at acceptere byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet. Dermed lå det allerede fra start fast, at Madsen efter forudgående planlægning bandt, seksuelt mishandlede, dræbte og parterede den 30-årige Kim Wall under en tur i ubåden UC3 Nautilus.

De tre juridiske dommere og to domsmænd valgte i store træk at lytte til anklagemyndighedens argumenter, og lagde i dommen vægt på sagens »usædvanlige grovhed« og særligt skærpende omstændigheder. Blandt andet den hensynsløshed, som Peter Madsen har udvist i lemlæstelsen af Kim Wall.

Derfor valgte landsretten – ligesom byretten – at tage straffelovens strengeste straf i brug. Samtidig skal Peter Madsen betale erstatning til Kim Walls forældre og hendes kæreste.

Udgangspunkt i drabssager med ét offer er normalt 12 års fængsel, men anklager Kristian Kirk opremsede i sin procedure en lang række sager, hvor ét drab alligevel er blevet straffet med livstid på grund af særligt skærpende omstændigheder.

Overblik: Her er de seneste års livstidsdomme

Omstændigheder, som ifølge anklagemyndigheden går igen i drabsmanden Peter Madsens forbrydelse:

»I den her sag er vi oppe i en grovhed, som nærmest må beskrives som uden for kategori,« sagde han i retten og mindede om, hvordan den værgeløse Kim Wall blev fastbundet nede i ubåden og misbrugt seksuelt med værktøj. Hun fik dybe stik i underlivet − nogle af stikkene mens hun stadig var i live − og derefter blev hun parteret og smidt i Køge Bugt, hvor jernrør skulle holde hendes kropsdele nede på bunden. De lange, tilspidsede skruetrækkere, som Peter Madsen havde medbragt på Nautilus, blev af Kristian Kirk beskrevet som »spyd«.

»Det er tale om mishandling, som kunne være en middelalderlig torturbøddel værdig,« argumenterede han.

Han beskrev Peter Madsen som en sadistisk og beregnende »sexmorder«, der havde udlevet en sygelig fantasi med Kim Wall som offeret. Anklagemyndigheden følte sig overbevist om, at Peter Madsen har filmet hele drabet, fordi der blev fundet et kamera uden hukommelseskort i ubåden. Altså dødsporno magen til de videoer, som er fundet på Madsen computer.

Netop den 10. august 2017, hvor Nautilus stævnede ud, havde Madsen set en video, hvor en kvinde langsomt fik skåret halsen over med en lille kniv.

Undervejs i den lange oplæsning løftede anklageren blikket fra sine papirer. På tværs af retslokalet så han Peter Madsen direkte i øjnene og sagde:

»Jeg kan ikke pege på en straf i straffeloven, som er for hård til Peter Madsen.«

Den 47-årige ubådsbygger havde havde siddet roligt med hænderne under hovedet og stirret ned i bordet under det meste af gennemgangen, men enkelte gange rystede han kraftigt på hovedet af anklagerens påstande.

Da det blev forsvarer Betina Hald Engmarks tur til at procedere, afskrev hun store dele af anklagemyndighedens bemærkninger som »farverig« digtning. Hun afviste, at Peter Madsen havde planlagt drabet længe inden udførelsen; for eksempel blev sav og andet værktøj lagt ned i ubåden, kort inden at aftalen med Kim Wall kom på plads. Dermed var Kim Wall et tilfældigt offer, lød argumentet.

»Det er vigtigt at holde fast i, at der ikke har været tale om den langvarige planlægning, som anklagemyndigheden har forsøgt at skitsere,« indvendte Betina Hald Engmark.

Hun fremhævede desuden, at Peter Madsen ikke er tidligere straffet, og at normal retspraksis for et drab med usømmelig omgang med lig er 12 års fængsel. Peter Madsen burde derfor idømmes mellem 14 og 16 års fængsel på grund af sagens karakter, lød forsvarets påstand.

»Vi kan ikke idømme en straf på livstid i en sag som denne. Det vil bringe ensartetheden fuldstændig ud af trit. Der er lighed for loven. Hvis vi ser på retspraksis, så er det en tidsbestemt straf, min klient skal have,« sagde hun.

Begge Kim Walls forældre og danske kæreste, Ole Stobbe, var igen i dag mødt op i retten ligesom tre af Peter Madsens veninder, som har fulgt sagen tæt, sad på deres faste pladser skråt bag anklagebænken.

Som det sidste, inden dommerne trak sig tilbage for at votere, fik Peter Madsen ordet. Han fumlede lidt med mikrofonen, men henvendte sig så til Kim Walls familie med en form for anger:

»Jeg er forfærdelig ked at det for Kims pårørende over, hvad der er sket.«