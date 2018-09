Intens jagt efter dramatisk fangeflugt: Fængselsbetjente blev truet på parkeringsplads

Gerningsmændene slog til på parkeringspladsen foran Nykøbing Falster Sygehus. Bevæbnet med skydevåben truede de flere fængselsbetjente til at lade en fange, der skulle til undersøgelse på hospitalet gå.

Region Sjælland oplyser til Jyllands-Posten, at de dramatiske scener udspillede sig på p-pladsen uden for hospitalet, og i Fængselsforbundet oplyser formand Kim Østerbye, at det er hans medlemmer, som ledsagede fangen. Hvor mange fængselsbetjente vil han ikke oplyse, og uanset hvad handlede de korrekt, selvom seancen er mundet ud i en omfattende personjagt.

»Hvis nogen truer mine medlemmer med skydevåben, skal de række hænderne i vejret. Vi skal ikke spille helt eller noget som helst andet. Om vi kørte 10 mand, gjorde det ingen forskel. Kommer der nogen med et våben, rækker man hænderne i vejret, det er det rette at gøre. Man skal ikke sætte sit liv på spil,« siger han og konstaterer, at hans medlemmer er uskadt men rystede.

Sagen er den anden fangeflugt i Danmark inden for få måneder. Den 1. august byttede en internationalt terrormistænkt mand identitet med en besøgende i Vestre Fængsel, spadserede ud og forsvandt. Han er ikke set siden, og sikkerhedsprocedurerne i de danske fængsler står nu over for gennemsyn og skærpelser.

»Det er meget tragisk«

Kim Østerbye siger om flugten i Nykøbing Falster, at »det er meget tragisk, at sådan noget kan ske, og at vi har fanger siddende i det danske fængselsvæsen, der har kapacitet og formåen til at true sig til frihed med våben«.

»Det siger noget om, hvor vi er nået til i forhold til tilsyneladende at have topgangstere siddende, der kan købe sig til at blive befriet. Det gør det nye sikkerhedssystem, som vi inden så længe tager i brug om, hvordan vi klassificerer fangerne efterretningsmæssigt, endnu mere vigtigt. Så vi bliver endnu skarpere på, hvilke fanger der er i stand til hvad,« siger han.

Op til to års fængsel for at flygte § 124. Den, der flygter som anholdt eller fængslet, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Det gælder dog ikke den, der er varetægtsfængslet efter udlændingelovens § 35 eller er frihedsberøvet efter udlændingelovens § 36. Stk. 2. På samme måde straffes den, der befrier en anholdt, fængslet eller tvangsanbragt person, såvel som den, der tilskynder eller hjælper en sådan person til at undvige eller holder den undvegne skjult.

Straffen for at flygte fra afsoning er op til to års fængsel, men høje straffe spiller ingen rolle, mener Kim Østerbye.

»Det vil nok tværtimod gøre det værre, for så har folk endnu længere udsigter til frihed,« siger han.

Mand anholdt efter dramatisk fangeflugt fra hospital

Sydsjællands og Lolland Falsters Politi oplyser i en pressemeddelelse, at flugtfangen er en 32-årig mand, og at flere personer hjalp ham med at flygte. En mand, som er mistænkt for at have deltaget i aktionen, er anholdt.

Politiet har ikke oplyst navnet på flugtfangen, eller hvad han sad fængslet for.