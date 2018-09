Fakta: To former for indespærring på ubestemt tid

Forsvarsminister Claus Hjort (V) afviser, at Folketinget skulle have været orienteret om usikre støjberegninger.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen vil ikke udlevere et centralt notat i sag om F-35-kampflys støjproblemer.

På de videregående uddannelser lærer de unge at tænke strategisk, så de kan score 12-taller til eksamen. Det giver bagslag på arbejdsmarkedet, viser et nyt ph.d.-studium.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Christine Blasey Ford afgiver torsdag vidneforklaring i Senatet. Før hun stod frem, overvejede hun at flygte fra fortiden og flytte til New Zealand.

Dunkin’ Donuts skal fremover kun hedde Dunkin' for at sætte mere fokus på salget af kaffe, har moderselskabet bag donutkæden besluttet. Finans

Mens stadig flere højhuse skyder op landet over, er et projekt i København kommet i alvorlig modvind.

Vil et højhus ”gavne andet end penge”?

Den ældre mand faldt bagover under overfaldet.

Onsdag genoptages sagen mod drabsdømte Peter Madsen, efter et dramatisk retsmøde blev afbrudt 14. september.

Ifølge politiet blev først en taxa og derefter to tilfældige fodgængere ramt af en bilist ved Kgs. Nytorv.

Hvis en forbryder ikke er sindssyg eller på anden måde uegnet til straf, kan personen dømmes til indespærring på ubestemt tid på to forskellige måder.

Peter Madsen kræves idømt fængsel på livstid eller forvaring. Læs om de forskellige typer af domme her.

I en ny rapport konkluderer USA, at Myanmars militær systematisk både dræber og voldtager rohingyaer.

Forskere mener, at brugen af ukrudtsmidler er medskyldig i nedgangen i antallet af bier.

Der er rigtig mange penge at spare, hvis man kan vente med at købe fladskærmsmodellerne fra 2018 til om nogle måneder.

Individualitet, farver og sanselighed er blandt nøgleordene, når blikket kastes på de nye køkkener og badeværelser. Det individuelle præg er centralt, ligesom behovet for at nyde materialer og design fylder.

Cannabis har fået en opblomstring på menukort og i spabehandlinger, efter at flere amerikanske stater har legaliseret planten.

