Pape efter skyderier: Politiet ruller tryghedsberedskab ud

DF mener, der er brug for mere overvågning. Socialdemokratiet vil have kriminaliseret rekrutteringen af unge til bandemiljøet.

Og desuden mener Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, er det er utrygt i København efter den seneste tids bandeskyderier.

Onsdag var partierne til møde med justitsminister Søren Pape Poulsen (K), som gav en status over situationen.

11 personer er anholdt efter skyderier i København

- Borgerne kan færdes trygt i København. Vi må ikke begynde at lukke os inde bag en dør, siger Pape.

- Jeg forstår, hvis man er utryg. Men det er også derfor, at vi sætter politiet så massivt ind. Politiet er på alle måder til stede med ekstra mand for at skabe tryghed.

S-retsordfører om bandekonflikt: Utrygt i København

- Ved siden af det foregår der en stor efterforskning, siger Pape.

Tirsdag aften blev en 27-årig mand ramt af skud. Fredag blev tre personer ramt, hvoraf to var helt tilfældige borgere.

Københavns Politi har natten til onsdag anholdt 11 personer. De anholdte sættes i forbindelse med den verserende bandekonflikt, og de vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere onsdag. Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

- Politiet ruller sit tryghedsberedskab ud. Der er kaldt assistance fra andre kredse, og der efterforskes. Det er det, der skal til nu, siger Pape.

Folketinget vedtog sidste år en bandepakke, der skulle hjælpe politiet med at slå ned på banderne. Den fremhæver Søren Pape Poulsen, efter at andre partier har foreslået ny lovgivning.

- Alle gode forslag, der kommer, kigger vi på. Men det er vigtigt at sige, at politiet ikke bedt om nogle nye redskaber.

- Men jeg kommer aldrig til at sige, at nu kan vi ikke gøre mere, siger ministeren.