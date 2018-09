Politiet: Terrorsigtede købte droner til Islamisk Stat

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen vil ikke udlevere et centralt notat i sag om F-35-kampflys støjproblemer.

På de videregående uddannelser lærer de unge at tænke strategisk, så de kan score 12-taller til eksamen. Det giver bagslag på arbejdsmarkedet, viser et nyt ph.d.-studium.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Mens stadig flere højhuse skyder op landet over, er et projekt i København kommet i alvorlig modvind.

Forskere mener, at brugen af ukrudtsmidler er medskyldig i nedgangen i antallet af bier.

Christine Blasey Ford afgiver torsdag vidneforklaring i Senatet. Før hun stod frem, overvejede hun at flygte fra fortiden og flytte til New Zealand.

Præsidentens lovprisning af egne fortjenester udløste munterhed under stor FN-tale om USA's udenrigspolitik.

Københavns Politi og PET har anholdt to personer, der begge er sigtet for medvirken til forsøg på terrorisme i udlandet.

Danmarks Radio bør holde sig fra at lave sære artikler om frugt og ludo-nederlag, lyder det.

Skyderi sent tirsdag aften i Københavns Nordvestkvarter er ifølge politiet relateret til bandekonflikt.

Københavns Byret indleder onsdag retssag mod tidligere PET-chef for brud på tavshedspligt i omstridt bog.

Rækkevidden af efterretningssamarbejdet mellem Sydafrikas hvide mindretalsstyre og Politiets Efterretningstjeneste (PET) under Den Kolde Krig er stadig uklar.

Historiker Thomas Wegener Friis fra Center for Koldkrigsstudier ved Syddansk Universitet siger, at Sydafrika-sag rammer »lige i hjertekulen af de dilemmaer, der er ved hemmelige tjenester«.

Ifølge DR Nyheder er onsdagens anholdte to mænd på 29 år fra det nordvestlige København. Begge er ifølge DR fra det radikale islamistiske miljø i Danmark.

Københavns Politi ønsker ikke at oplyse yderligere. Der er derfor ingen oplysninger om de to personer, der er anholdt.

Anklagemyndigheden agter at bede om lukkede døre, oplyser Københavns Politi med henvisning til "stadig igangværende efterforskning".

De to personer bliver fremstillet i grundlovsforhør torsdag formiddag.

Straffelovens paragraf 114, fastslår, at handlinger såsom drab, drabsforsøg, vold, alvorlig brandstiftelse og frihedsberøvelse skal regnes som terrorisme, blandt andet hvis det er hensigten at skræmme en befolkning i alvorlig grad.

De to personer er sigtet efter straffeloven paragraf 114 stykke 1, nummer 1 og nummer 2 jævnfør paragraf 23 og jævnfør paragraf 21.

Politiet skriver videre, at der er foretaget "en række" ransagninger i Storkøbenhavn i forbindelse med sagen.

- Sagen omhandler indkøb samt facilitering af genstande blandt andet droner, fra Danmark til IS (Islamisk Stat, red.) i Syrien/Irak, som skulle anvendes til kamphandlinger, skriver Københavns Politi.

Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) har onsdag anholdt to personer, som begge er sigtet for medvirken til forsøg på terrorisme i udlandet.

Aarhus Teater har øget et i forvejen rekordstort billetsalg i den seneste sæson, hvor der var både sang, musik og eventyr på programmet.

Forskere mener, at brugen af ukrudtsmidler er medskyldig i nedgangen i antallet af bier.

Der er rigtig mange penge at spare, hvis man kan vente med at købe fladskærmsmodellerne fra 2018 til om nogle måneder.

Individualitet, farver og sanselighed er blandt nøgleordene, når blikket kastes på de nye køkkener og badeværelser. Det individuelle præg er centralt, ligesom behovet for at nyde materialer og design fylder.

Cannabis har fået en opblomstring på menukort og i spabehandlinger, efter at flere amerikanske stater har legaliseret planten.

