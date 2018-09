11 personer er anholdt efter skyderier i København

Københavns Politi har natten til onsdag anholdt 11 personer.

De anholdte har ifølge politiet banderelationer og kan sættes i forbindelse med de mange skyderier, der har været i og omkring København i den seneste uge.

De 11 vil blive fremstillet i grundlovsforhør sent onsdag. Derudover har politiet p.t. ikke flere oplysninger i sagen, skriver Københavns Politi på Twitter.

Overblik: Den seneste uges skyderier i og omkring København

Det er kun tre dage siden, at politiet anholdt otte personer i forbindelse med bandekonflikten. De er alle sigtet for et voldeligt overfald i en frisørsalon på Nørrebro.

Ifølge Københavns Politi står den nuværende bandekonflikt mellem to grupperinger, hvor den ene har udspring på Nørrebro. Der er således tale om en intern konflikt.

»Vi ser nogle bandestrukturer, der er under opbrud, og hvor nye folk kommer ind. Det har skabt nogle gnidninger mellem flere personer, og det er det, der så er blusset op nu,« har politiinspektør Torben Svarrer tidligere sagt til Jyllands-Posten.

Politiet har som svar på skyderierne indført visitationszoner flere steder.

Justitsminister Søren Pape Poulsen sagde mandag, at politiet har mange midler til rådighed for at opklare forbrydelserne.

»Vi har midler til rådighed, og der findes ikke noget, vi ikke vil indføre, hvis det kan hjælpe politiet. Men det er ikke nye ting, vi har brug for, men alle de midler, vi har, skal have lov til at virke,« lød det fra justitsministeren.

Den på ny opblussede konflikt har også krævet tilfældige ofre.

Fredag aften blev to tilfældige mænd uden tilknytning til bandemiljøet, der befandt sig i hver deres bil, ramt af skud i henholdsvis armen og skulderen.