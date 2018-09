Anklager står overfor PET-chef: »Vi er helt oppe på den store klinge. Det handler om beskyttelse af det demokratiske samfund«

Det er ikke en almindelig tidligere offentligt ansat, som i Københavns Byret sidder på anklagebænken onsdag, fordi han skal have brudt sin tavshedspligt.

Det er derimod en tidligere øverste chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET), og hans udtalelser kan have sat Danmarks sikkerhed i fare, mener anklagemyndigheden.

Den tidligere chef Jakob Scharf sidder og lytter til anklager Jakob Berger Nielsen, som forelægger sagen mod ham.

»Vi er helt oppe på den store klinge. Det handler ombeskyttelse af det demokratiske samfund,« siger Jakob Berger Nielsen.

Han forklarer, hvordan anklagemyndigheden - ligesom PET - mener, at Scharf brød sin tavshedspligt, da han udtalte sig om PET’s arbejde tilbage i 2016.

Til forfatteren Morten Skjoldager fortalte Jakob Scharf om sin tid som chef for PET. Det blev til bogen ”Syv år for PET”, hvori der er 28 passager, som anklagemyndigheden har udpeget som problematiske.

Bl.a. omtaler Jakob Scharf i bogen PET’s samarbejde med andre efterretningstjenester, herunder den belgiske og den pakistanske. Den belgiske imponerede ikke PET, siger Scharf i bogen. Og han siger, at der i pakistansk efterretningstjeneste sidder personer, som har udpeget Danmark som terrormål.

Guide: De fem vigtigste spørgsmål i sagen mod tidligere PET-chef En historisk sag om brud på tavshedspligten og mulige afsløringer af fortrolige oplysninger til fare for Danmarks sikkerhed begynder onsdag.

Desuden omtaler Jakob Scharf i bogen en række operationer, herunder operationer, hvor PET brugte politiagenter.

Anklager Jakob Berger Nielsen lægger især vægt på, at oplysninger fra udenlandske efterretningstjenester, hvis de gives videre, kan svække PET’s arbejde og muligheder for i fremtiden at få afgørende oplysninger fra udlandet.

Endnu er Jakob Scharf ikke kommet til orde i retssagen. Hans forsvarer, Lars Kjeldsen, forventes at få ordet, når anklageren har forelagt sagen.

Tidligere har både Scharf og bogens forfatter, Morten Skjoldager, sagt, at der ikke kan være tale om brud på tavshedspligten, fordi oplysningerne i bogen allerede har været fremmme ved offentlige retsmøder, i artikler og i andre medier.

Morten Skjoldager, som selv er sigtet for at videregive fortrolige oplysninger, er til stede i retslokalet. Og det imod anklagemyndighedens vilje. Fra morgenstunden argumenterede anklagemyndigheden nemlig for, at Skjoldager, som er flankeret af sin advokat, ikke må være i retslokalet, fordi han senere skal vidne i sagen.

Det mente Skjoldagers advokat godt, at forfatteren måtte. Forsvareren mener nemlig, at Skjoldager er sigtet i samme sag, som den, der føres mod Scharf. Men anklager Jakob Berger Nielsen mener ikke, det er samme sag. Retten besluttede, at Skjoldager må blive siddende indtil videre.

Der er afsat 13 dage til retssagen.