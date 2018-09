Når tidligere PET-chef Jakob Scharf onsdag møder op i Københavns Byret, bliver det ikke i rollen som håndhæver af loven. En rolle, han bestred i næsten syv år. Det bliver som tiltalt.

Anklagemyndigheden vil have ham idømt fængsel for omfattende brud på tavshedspligten.

Scharf har nemlig i bogen "Syv år for PET" røbet fortrolige oplysninger om PET's arbejdsmetoder, samarbejdspartnere, kildearbejde og operationer, lyder det i det 16 sider lange anklageskrift.

Jakob Scharf selv har tidligere oplyst, at han nægter sig skyldig.

Tiltalerejsningen vækker ikke bare opsigt, fordi det i sig selv er usædvanligt, at en tidligere PET-chef er under anklage.

Også for folk med indsigt i PET og tjenestens arbejdsmetoder er sagen noget, der giver anledning til hævede øjenbryn. Blandt andet hos Hans Jørgen Bonnichsen, der er tidligere operativ chef i PET.

Utroværdige pakistanere, uimponerende belgiere og kvælerslanger: Hvad fortalte PET-chefen, der var så farligt for Danmarks sikkerhed? For første gang er en fhv. øverste PET-chef tiltalt for brud på tavshedspligten. Sagen kan potentielt trække en markant streg i sandet for, hvad ansatte i efterretningstjenester må fortælle omverdenen.

- Tiltalen er et utroligt barsk udspil, for jeg føler, at han ikke har sagt særlig meget mere end flere af os andre, siger Bonnichsen.

- Hvorfor har man ikke håndteret sagen internt? Det paradoksale og barokke er, at man med straffesagen skaber mere opmærksomhed om de ting, han har fortalt om i bogen, lyder det fra den tidligere operative chef.

Bogen udkom i oktober 2016 og er skrevet af journalist Morten Skjoldager. I bogen fortæller Jakob Scharf om sine knap syv år i PET fra maj 2007 til udgangen af 2013 med udgangspunkt i de sager om terror, som tjenesten arbejdede med i perioden.

Men anekdoterne går over stregen, mener anklagemyndigheden. For eksempel skulle Scharf have holdt mund om, hvordan en "excentrisk sikkerhedschef" - sådan omtales han i bogen - fra en af golfstaterne trak Scharf med ud i et baglokale, hvor kvælerslanger i terrarier blev fodret med levende mus.

Guide: De fem vigtigste spørgsmål i sagen mod tidligere PET-chef En historisk sag om brud på tavshedspligten og mulige afsløringer af fortrolige oplysninger til fare for Danmarks sikkerhed begynder onsdag.

Ifølge anklagemyndigheden er den beretning en videregivelse af "fortrolige oplysninger om PET's samarbejdspartnere", hedder det i anklageskriftet.

Andetsteds i bogen fortæller Scharf om, hvordan PET benytter paskontrol til at kigge nærmere på folks bagage uden at afsløre, at det er efterretningstjenesten, der kigger. Det er ifølge anklagemyndigheden en afsløring af fortrolige oplysninger om PET's arbejdsmetoder.

Står det til anklagemyndigheden, så skal Jakob Scharf ikke bare idømmes fængsel for sine påståede brud på tavshedspligten. Overskuddet fra bogen skal også konfiskeres.

Foreløbig har anklagemyndigheden bedt retten om at konfiskere lige knap 400.000 kroner.

Københavns Byret har afsat 15 dage til at behandle sagen mod Jakob Scharf. Der ventes at falde dom 28. november.