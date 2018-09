Landevejsrøver overfaldt nordjysk forretningsindehaver

Nordjyllands Politi er på jagt efter to gerningsmænd, efter en 34-årig mand sent tirsdag eftermiddag blev udsat for noget så usædvanligt som et forsøg på et landevejsrøveri.

Det oplyser vagtchef Jess Falberg sent tirsdag aften.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 18.00. Røveriforsøget havde fundet sted ti minutter forinden.

- Der sker det, at den 34-årige, som er indehaver af en hvidevareforretning i Hjørring, bliver passet op af en anden bilist på Fårupvej ved Pandrup og tvunget til at køre ind til siden, fortæller vagtchefen.

- Jeg vil tro, at den anden bilist har været oppe på siden af ham og kørt tæt på ham, indtil han holdt ind til siden, tilføjer han.

I den anden bil sidder to mænd. Den ene stiger ud af bilen og går over til den 34-årige og slår ham i ansigtet med en knytnæve.

- Gerningsmanden råber til ham, at de vil have dagens omsætning. Den 34-årige svarer, at han ikke har omsætningen på sig.

- Så tager gerningsmanden den forurettedes mobiltelefon. Men han taber den, så det ender faktisk med, at de kører derfra uden noget, siger Jess Falberg.

De to mænd kører i retning mod Blokhus formentlig i en hvid Ford-stationcar.

Politiet har ikke fundet bilen, men den 34-årige har givet et signalement af den ene gerningsmand: Han beskrives som dansktalende og muskuløs og har tatoveringer på halsen.

Politiet formoder, at de to mænd har set den 34-årige forlade sin forretning, hvorfor de troede, at han havde dagens omsætning med sig i bilen.