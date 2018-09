Sten på størrelse med håndbold kastet mod bil i Sorø

Indland

Kristen, muslim, ateist eller noget helt andet? Sådan er det i virkeligheden med religionsfrihed blandt ikkevestlige unge Ny undersøgelse viser, at unge med ikke-vestlig baggrund er mere udsat for negativ social kontrol end unge med vestlig baggrund. Det gælder også friheden til selv at fra- eller tilvælge religion.

Danmarksbilleder: Sæsonarbejdere på Samsø Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Hjort skal stå skoleret i alvorlig sag: »Det handler om helt almindelige menneskers liv i Sønderjylland« Afgørende oplysninger om, at det nyindkøbte F-35-kampfly havde problemer med at flyve støjsvagt, blev skjult for Folketinget.