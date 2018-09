Mand fanget i krydsild på motorvej - bil ramt af flere skud

En tilsyneladende helt tilfældig mand blev sent mandag aften fanget i krydsild på motorvejen ved Roskilde.

På et tidspunkt mellem klokken 23.30 og midnat kørte manden på strækningen mellem afkørsel 13 og 12 i retning mod København, da en række skud pludselig tordnede mod hans bil.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag formiddag.

- Han oplever, at han kommer i krydsild mellem to andre bilister, der skyder efter hinanden. Offerets bil bliver ramt flere gange. På forruden, på lygter og skærme, siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard.

- Det har været en heftig oplevelse, tilføjer han.

Efter episoden slog manden bremsen i og holdt ind til siden.

Herfra ringede han til en kammerat. Først efter kammeratens ankomst blev politiet kontaktet. På det tidspunkt havde klokken passeret 01, og gerningsmændene var for længst væk.

- De andre biler fortsatte i retning mod København, og vi har ikke noget signalement af dem, siger Martin Bjerregaard.

Derfor håber politiet nu på hjælp fra andre bilister, der kan have set eller hørt noget usædvanligt.

Martin Bjerregard understreger, at intet tyder på, at offeret, der er fra Vestegnen og i slutningen af 30'erne, på nogen måde er involveret i en kriminel konflikt.

Af den grund går efterforskningen også i andre retninger. Blandt andet undersøges det, om episoden hænger sammen med den bandekonflikt, der i godt en uge har raset i og omkring København.

Konflikten har medført visitationszoner i dele af København og i Ishøj, og mandag aften valgte Midt- og Vestsjællands Politi at følge trop i dele af Hundige og Greve.

Politiet har tidligere oplyst, at konflikten skyldes, at en bande er blevet opdelt i to nye grupperinger.