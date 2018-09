Bandekonflikt fører til ny visitationszone i Hundige

Midt- og Vestsjællands Politi har mandag aften indført visitationszone i dele af Hundige og Greve, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det skyldes den bandekonflikt, der i godt en uge har raset i og omkring København med en lang række skyderier til følge.

Politiet har tidligere oplyst, at konflikten skyldes, at en bande er blevet opdelt i to nye grupperinger.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der tale om banden Brothas, der udspringer fra bebyggelsen Mjølnerparken på Ydre Nørrebro

- Begge grupperinger har allierede i Hundige, hvilket allerede lokalt har ført til flere voldelige sammenstød, herunder skudepisoder i området, lyder det i pressemeddelelsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet vurderer, at der er en meget anspændt stemning i området, og at de to grupperinger og deres allierede har adgang til våben. Der er efter politiets opfattelse derfor risiko for flere voldelige episoder i området.

I forvejen har politiet oprettet visitationszoner i dele af København og i Ishøj.

En visitationszone betyder, at politiet har ret til at visitere personer og biler, selv om man ikke har en konkret mistanke mod en person.

Den nye visitationszone i Hundige-området gælder til 8. oktober i følgende område:

Godsvej fra jernbanestrækningen, Hundigevej, indkørsel til Hundigevej nummer 38, markskellet før beboelsen frem til Godsvej ved indkørsel til Godsvej nummer 105, Godsvej frem til Lille Vejleå, Lille Vejleå/Ishøj Sø, sti til Hundigevej, Hundigevej, jernbanestrækningen fra Hundigevej via Hundige Stationsvej til Godsvej