Politiet efterlyser mistænkt bag knivstikkeri på asylcenter

En 23-årig iransk mand blev i sidste uge stukket i ryggen med en kniv på Asylcenter Himmerland i Ranum.

Han blev efterfølgende bragt til hospitalet og opereret, men er uden for livsfare.

Efter at have afhørt den 23-årige har politiet fundet frem til den formodede gerningsmand. Der er tale om den 28-årige Anwar M-Jabaar.

»Vi har grund til at tro, at efterlyste Anwar M-Jabaar stak den 23-årige i ryggen og efterfølgende stak af fra gerningsstedet. Derfor vil vi selvfølgelig meget gerne have fat i ham,« lyder det fra efterforskningsleder i sagen, politikommissær Preben Møller, i en pressemeddelelse.

Anwar M-Jabaar beskrives som:

Mand

28 år gammel

175 cm høj

Almindelig til spinkel af bygning

Sort hår, delvis kronraget

Brune øjne

Mørkt, sort skæg

Hos Nordjyllands Politi håber man, at borgere kan hjælpe med at finde den efterlyste. Politikredsen fraråder dog, at man selv retter henvendelse til den 28-årige eller forsøger at tilbageholde ham.

Knivstikkeriet fandt sted den 18. september omkring klokken 01.30. En politipatrulje blev sendt til stedet, da man havde fået en anmeldelse om slagsmål.

Ved ankomst til asylcentret kunne patruljen imidlertid konstatere, at den iranske mand var blevet stukket i ryggen og blødte.