Betjent erkender at have blufærdighedskrænket 25 piger

En betjent erkender mandag i Københavns Byret, at han over en årrække havde en lang række samtaler over sociale medier med piger ned til 11 år.

Samtaler, som ifølge anklagemyndigheden havde seksuelt indhold.

Den 58-årige mand står tiltalt for stillingsmisbrug, besiddelse af børnepornografisk materiale og blufærdighedskrænkelse af 25 piger i alderen 11 til 18 år.

- Jeg prøver ikke at løbe fra de ting, jeg har skrevet, overhovedet. Jeg har dummet mig, og jeg lægger mig fladt ned, siger han i retten.

Han forklarer, at han sad i sin kælder, mens han via det sociale medie FaceUP og på Skype skrev med pigerne fra profilen "elskergstreng".

Under et andet navn, med billede af en anden mand og med en alder 27 år yngre end hans rigtige, førte han samtaler med pigerne fra 2012 til 2016.

Til en 12-årig pige skrev han blandt andet:

- Kan se, du har en smuk kavalergang også. Leger du med dig selv nogen gange?

Mens han til en 14-årig skrev:

- Hvor mange gange har du givet håndjob søde ... Er lidt nys, kan du regne ud hehe.

Formålet med samtalerne var, indrømmer manden selv i retten, at pigerne skulle smide tøjet for ham på webcam.

En lang række af pigerne betroede sig til den 58-årige mand om alt fra kærestesorger, mobning, selvmordstanker og lektiehjælp. To gav også udtryk for at have været udsat for voldtægt.

Selv om samtalerne i nogle tilfælde varede i op til fire år, husker betjenten intet om dem, forklarer han.

- Men hvis det er fundet på min computer, er det selvfølgelig mig, der har haft samtalerne.

Den tiltalte forklarer, at han skrev med pigerne, fordi han blev nysgerrig.

- På et tidspunkt mistede jeg stopklodsen. Under samtalerne har jeg ikke oplevet det som krænkende. Jeg blev jo simpelthen revet med af stemningen, siger han.

Betjenten, som i retten er klædt i en hvid, kortærmet skjorte med lyseblå kvadrater samt jeans, var i seks år ansat som SSP-konsulent i Københavns Kommune.

SSP er et kommunalt samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, som har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Her mødte han en af pigerne. Der cirkulerede billeder af hende i vennegruppen, og betjenten mødte efter eget udsagn den 15-årige pige for at hjælpe.

På en café i Rantzausgade i København, hvor de mødtes, rørte han ved hendes hånd og sagde, at han - hvis han kunne - ville tage hende med ud i en lille skov med en sø og et lille hus.

Desuden sendte han sms'er til hende med spørgsmål som "har du bh under toppen".

Anklagemyndigheden mener, at det var krænkende og stillingsmisbrug.

Vidste du, hvor grænsen gik, når du talte med de unge?, spørger anklager ved statsadvokaten i København Mads Kruse mandag i retten.

- Det gjorde jeg helt, helt tydeligt ikke i den her periode, men på mit job generelt, ja, siger den tidligere betjent.

Syv af pigerne rejser krav om erstatning, oplyser bistandsadvokat Amalie Stark. Kravene varierer mellem 10.000 og 30.000 kroner.

Politiet fandt på mandens adresse usb-stik med 18 billeder med børnepornografisk materiale samt én video, hvilket han også indrømmer.

Da manden tilstår alle forhold mod ham, aflyses de planlagte vidneforklaringer i retten.

Sagen ventes afsluttet 2. oktober, hvor anklageren blandt andet fremlægger en retspsykiatrisk erklæring om manden.