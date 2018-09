Ny bandekonflikt: Syv anholdt efter groft overfald i frisørsalon

Søndag anholdt Københavns Politi syv personer og fortalte offentligheden, at det skete som led i bekæmpelsen af den nye bandekonflikt i København.

Mandag formiddag blev de syv mænd unge mænd i alderen 17 til 22 år fremstillet i grundlovsforhør. De er alle sigtet for at have deltaget i et overfald i en frisørsalon på Nørrebro i København.

Ifølge politiet blev en mand banket i et kvarter, og overfaldsmændene brugte knytnæveslag, spark-, slag- og stikvåben. Han brækkede næsen og fik en flænge i baghovedet.

Alle syv sigtede nægter sig skyldige.

Ifølge anklager Laura Birch er der flere gerningsmænd på fri fod. Og af den grund blev dørene lukket for offentligheden.

I sidste uge kom det frem, at Københavns Politi vurderer, at en ny bandekonflikt er brudt ud i hovedstadsområdet. Ifølge Jyllands-Postens oplysninger er det banden Brothas, som pga. interne stridigheder er splittet op i flere grupperinger, som nu er i konflikt.

Ny bandekonflikt udkæmpes af gamle kendinge Hovedstadsområdet er igen ramt af bandekonflikt, og i Esbjerg har en konflikt stået på i knap et år.

Der er blevet skudt ni gange på 10 dage i hovedstadsområdet, og der har desuden været knivstikkerier. Politiet er massivt til stede i de berørte områder, som bl.a. tæller Nørrebro, Nordvestkvarteret, Ishøj, Greve og Hundige.