Politi fra hele landet rykker til København efter ny bandekonflikt

Indland

Historisk sag begynder onsdag: Svækker historier om utroværdige pakistanere, uimponerende belgiere og kvælerslanger Danmarks sikkerhed? Aldrig før er en tidligere øverste chef i Politiets Efterretningstjeneste blevet tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt. Derfor er det en historisk retssag, som begynder onsdag, og som potentielt kan trække en markant streg i sandet for, hvad ansatte i efterretningstjenester kan tillade sig at fortælle omverdenen.

Frederiksen vil ud af Thornings skygge, men den er der stadig S-formanden tager klarere end nogensinde afstand fra tiden under sin forgænger. Men selv om hun har fundet sit eget sted at stå, hænger skyggen stadig over partiet.

Guide: De fem vigtigste spørgsmål i sagen mod tidligere PET-chef En historisk sag om brud på tavshedspligten og mulige afsløringer af fortrolige oplysninger til fare for Danmarks sikkerhed begynder onsdag.