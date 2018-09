Politiets teori: Flere gerningsmænd stod bag skyderi på Nørrebro

Fredag aften blev to tilfældige personer på omkring 50 år ramt i skulderen og i armen under et banderelateret skyderi i krydset mellem Guldbergsgade og Meinungsgade på indre Nørrebro i København.

Ofrene sad i to forskellige biler, mens en 19-årig person, der ifølge politiet var målet for skyderiet, blev ramt under venstre arm. Alle personer er i stabil tilstand og uden for livsfare.



Det oplyser politiinspektør ved Københavns Politi Torben Svarrer lørdag i en kommentar til Jyllands-Posten.

»Vores teori er, at to eller flere gerningsmænd står bag skyderiet. De affyrer 7 til 10 skud med to forskellige håndvåben, og forsvinder derefter til fods ned mod Sankt Hans Torv på indre Nørrebro,« siger han.



Ifølge Torben Svarrer var den ene bil i bevægelse væk fra gerningsstedet, da den blev ramt. Han siger samtidig, at skudafgivelserne er sket inde for et ret snævert område og ikke som tidligere antaget flere forskellige steder.

Ny bandekonflikt

Skyderiet kommer efter flere dage med uro i de københavnske gader.

De seneste seks dage har der således været i alt syv skyderier i hovedstadsområdet. Og torsdag meldte Københavns Politi ud, at en ny bandekonflikt var en realitet. Ifølge Københavns Politi står krigen mellem to grupperinger, hvor den ene har udspring på Nørrebro, som tidligere har været plaget af skyderier, hvor tilfældige forbipasserende er blevet ramt.



»Men vi ser samtidig nogle bandestrukturer, der er under opbrud, og hvor nye folk kommer ind. Det har skabt nogle gnidninger mellem flere personer, og det er det, der så er blusset op nu,« forklarer politiinspektør Torben Svarrer.

Og netop det faktum fik lørdag politidirektør hos Københavns Politi Anne Tønnes til over for flere medier, at opfordre folk til at være årvågne.

»Min opfordring til borgerne er, at de skal opføre sig, som de plejer, og opretholde deres normale adfærd, men være årvågne og kontakte politiet, hvis de ser noget, der ikke er, som det skal være,« udtalte hun og sagde samtidig, at politiet meget gerne ville i kontakt med eventuelle vidner til aftenens skyderi.



Lørdag indkaldte justitsminister Søren Pape Poulsen (K) samtidig partierne bag bandepakken til et ekstraordinært møde om situationen.

Og ifølge politiinspektør Torben Svarrer er situationen da også alvorlig på Nørrebro.

»Det er selvfølgelig alvorligt, når vi ser skyderier ramme tilfældige forbipasserende. Det er noget, vi tidligere har set på Nørrebro og derfor vil vi også øge vores tilstedeværelse i bydelen markant,« siger han.

Samtidig vil efterforskningen af det aktuelle skyderi ifølge politiinspektøren fortsætte for fuld damp, siger han.