Købte tøj, sko og parfumer: 46-årig tiltalt for mandatsvig for 2,2 mio. kr. i børnehave

Knap 1,4 millioner kroner i en bolig- og livsstilsforretning samt over 50.000 kroner i en lokal parfumeforretning.

Det er nogle af de beløb, som en 46-årig kvinde fra Rungsted er tiltalt for uretmæssigt at have brugt af Hørsholm Kommunes penge.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis, der har fået aktindsigt i det otte sider lange anklageskrift i svindelsagen mod hende.

Kvinden, der er tidligere områdeleder i den selvejende børneinstitution Lions Børnehuse i Hørsholm, er tiltalt for at have begået mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for i alt 2,2 millioner kroner. Størstedelen skulle hun således have brugt på tøj, sko og parfumer.

Den 46-årige er konkret tiltalt for at have brugt knap 500.000 kroner på børneinstitutionens dankort.

Samtidig er hun tiltalt for i 225 tilfælde at skulle have foregivet at købe ting til institutionen for i alt 1,7 millioner kroner for herefter at have fået refunderet pengene og stukket dem i lommen.

Svindlen skulle have fundet sted fra januar 2014 og frem til november 2016.

Det var Hørsholm Kommune selv, der under et rutinemæssigt økonomisk tilsyn tilbage i slutningen af 2016 blev opmærksom på, at der var økonomiske uregelmæssigheder i Lions Børnehuse.

Efterfølgende fratrådte den nu tidligere områderleder sin stilling. Det samme gjorde to ledere og en administrativ medarbejder som følge af sagen.