Politiet i København er fredag aften rykket ud på Nørrebro for at undersøge et muligt skyderi.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder René Jensen.

Han kan kort før klokken 21.30 ikke give flere oplysninger.

Flere øjenvidner oplyser til Ritzau, at der er et stort politiopbud ved Nørrebrogade omkring Meinungsgade på det indre Nørrebro.