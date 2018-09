Mor tiltalt for at forlade børn døende: Jeg så ofte til dem

Det skyldes langtfra manglende opsyn, at en 14-årig dreng i marts mistede livet, mens hans jævnaldrende kæreste blev svært hjerneskadet.

Det fortalte en 41-årig kvinde i Københavns Byret torsdag.

Her står kvinden, der er mor til den nu hjerneskadede pige, tiltalt for at efterlade børnene i hjælpeløs tilstand.

I lejligheden på Østerbro i København var en gruppe på 14 til 18 år samlet for at feste en lørdag aften i marts. Den 14-årige pige gik ind for at sove, og kort tid efter lagde kæresten sig på et andet værelse.

Han var oprevet, da han vågnede, og moren bad ham om at falde ned, hvis han skulle blive.

- Vi diskuterer, og jeg siger, at han skal lægge sig til at sove. Det vil han ikke, men så sætter han sig ned foran radiatoren på toilettet, forklarer hun i retten.

Her faldt han i søvn, og hun tjekkede dem cirka hvert tiende minut.

Moren havde tidligere på dagen røget hash med teenagerne, der også lugtede af vodka. Piller og stoffer havde hun efter eget udsagn ingen viden om, at de skulle have taget.

Først da hun vendte tilbage til badeværelset, så hun, at noget var galt.

- Han (den 14-årige dreng, red.) så mærkelig ud. Han er bleg og hævet i ansigtet. Jeg løfter hans T-shirt op og lytter til hans bryst, hvor hjertet galopperer derudaf. Jeg siger: "Der skal ringes”.

Den tiltalte bad gæsterne om at hjælpe ham ned på gaden for at forkorte tiden til lægehjælp. Selv blev hun hos sin datter, der snorkede højlydt fra soveværelset.

Da ambulance, akutlæge og politi var kørt omkring klokken 01.35, vendte de andre unge tilbage til lejligheden. Men nu var det slut, fortæller moren.

- Jeg siger til alle sammen, at nu måtte de godt gå hjem, fordi jeg synes, at det var blevet lidt for meget. Nu stopper festen, siger hun i retten.

Klokken tre om natten begyndte datteren at ralle og slå ud med armene. Skræmt og på udkig efter hjælp løb moren mod opgangen, hvor hun stødte på en betjent.

- Jeg er glad for at se ham, fordi jeg spørger, om ikke han kan hjælpe mig med min datter.

Betjenten ydede førstehjælp, og datteren blev kørt på hospitalet, hvor hun blev genoplivet. Hun havde dog haft et langvarigt hjertestop, som førte til en alvorlig hjerneskade.

Drengen blev erklæret død klokken 02.16.

Den tiltalte forklarede sig allerede torsdag i Københavns Byret. På grund af et midlertidigt referatforbud har det ikke været lovligt at referere fra retsmødet før.

Den tiltalte skærmede under det meste af retsmødet for sit ansigt med højre hånd, og hun kiggede ikke mod tilhørerrækkerne.

Faren til den afdøde dreng fnøs under forklaringen, og han måtte flere gange forlade retslokalet både grædende og vred.

Der ventes dom i sagen i begyndelsen af oktober.