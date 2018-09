Psykiater udnyttede kvindes sindssyge i årevis for at få sex

Retten i Glostrup har fredag dømt en 52-årig psykiater for at have udnyttet en kvindes sindssygdom til at opnå sex.

Det er efter alt at dømme første gang, at nogen i dansk retshistorie er dømt for netop det.

Det var både anklager Peter Rask, forsvarer Jan Schneider og dommer Anne Bendfeldt Westergaard enige om.

Dommen lyder på fængsel i et år og tre måneder. Psykiateren ankede på stedet med krav om frifindelse.

I straffen indgår også et forhold, som i Vestre Landsret kostede tre måneders fængsel. Da gerningsperioderne i de to sager overlapper, har retten i Glostrup udmålt en samlet dom - en såkaldt tillægsstraf.

Stridens kerne var, hvorvidt kvinden beviseligt var sindssyg, og hvorvidt psykiateren udnyttede det til at opnå sex med hende.

Retten var ikke i tvivl. Retslægerådet har fastslået, at kvinden var diagnosticeret med skizoaffektiv psykose og skizofreni i perioden. Begge dele er at regne som sindssygdomme.

Og selv om Jan Schneider forsøgte at overbevise retten om, at der ikke var ført bevis for, at kvinden havde været sindssyg - i betydning psykotisk - på gerningstidspunkterne, så var rettens dom klar.

- Vi har fundet det ubetænkeligt at lægge til grund, at det var under udnyttelse af hendes sindssygdom, at du (psykiateren, red.) havde samleje og andet seksuelt forhold end samleje med hende, lød det fra dommer Anne Bendfeldt Westergaard.

Overgrebene, som der er dømt for, skete i perioden fra 2011 til 2016. Psykiateren var også tiltalt for overgrab i perioden fra 2004 til 2008, men det blev han frifundet for. De forhold er nemlig forældede, mener retten.

Kvinden og psykiateren traf hinanden tilbage i slutningen af 90'erne. Her var manden behandler for kvinden, men det stoppede han med i 2003.

Efterfølgende opsøgte han hende, og de indledte et seksuelt forhold. Manden har forklaret, at det var et kærlighedsforhold, men kvinden har en anden opfattelse.

Hun har forklaret, at hun har følt sig som en robot, der mekanisk efterkom psykiaterens ønsker. Og retten har i høj grad valgt at lægge hendes forklaring til grund for dommen.

Psykiateren er to gange tidligere dømt for noget lignende. Begge gange handlede det om, at han misbrugte sin stilling til at opnå sex med patienter. I 2011 fik han en dom i Norge på halvandet års fængsel, og i fjor fik han tre måneder i Vestre Landsret.

I den aktuelle sag har det ikke betydning for mandens skyld, at han var psykiater. Han var nemlig ikke kvindens behandler på gerningstidspunktet. Men loven forbyder alle at udnytte retarderedes og sindssyges skrøbelighed til at opnå sex.

- De sindssyge og de mentalt retarderede, de har brug for samfundets beskyttelse, lød det blandt andet fra anklager Peter Rask ved fredagens retsmøde.