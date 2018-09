Medie: Taxachauffør er også sigtet i Bendter-sag

Det skriver BT, der dog ikke oplyser, hvad chaufføren er sigtet for, men at politiet har taget sagen op af egen fri vilje og har sigtet chaufføren.

Over for Ritzau bekræfter advokat Mette Grith Stage, at hun er blevet kontaktet af chaufføren.

- Han har bedt mig om at repræsentere mig som sin forsvarer.

- I det ligger der, at han skal sigtes. Jeg har ikke modtaget sagens akter, så jeg ved ikke noget om sagen, ud over at jeg er blevet bedt om at indtræde i den, siger Mette Grith Stage, der endnu ikke ved meget om sagen.

Taxa filmede Bendtner med to kameraer

- Jeg ved ikke, om han er formelt sigtet eller skal sigtes og heller ikke præcist for hvad. Jeg har en idé om det, ud fra hvad min klient har fortalt mig, siger hun.

Advokaten regner med, at hun bliver klogere, når hun modtager sagens akter. Det sker sandsynligvis i næste uge.

- Nu skal min klient til afhøring igen, og når efterforskningen er afsluttet, så skal anklageren vurdere, hvem der helt præcist skal tiltales for hvad, siger Mette Grith Stage.

Taxichaufføren brækkede kæben i forbindelse med en køretur med Nicklas Bendtner for to uger siden.

Det kom efterfølgende frem, at politiet havde sigtet fodboldstjernen efter den milde voldsparagraf.

Der har været forskellige udlægninger fra taxiselskabet og Bendtner-lejren. Hvordan taxichaufføren har taget imod den mulige sigtelse, ved Mette Grith Stage ikke.

Danskerne: Bendtner skal ikke på landsholdet ved voldsdom

- Jeg har talt med ham kort et par gange, og det er gået på, om jeg vil varetage hans interesser i sagen.

- Jeg har ikke haft noget længere møde med ham, så jeg er ikke i stand til at sige, hvordan han har taget det, siger advokaten.

- Der er tale om en lidt speciel situation, fordi min klient først og fremmest er forurettet, og nu er han pludselig sigtet, så under en mulig retssag vil han både været sigtet og forurettet, siger hun.