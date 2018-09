Politi: 14-årig pige blev voldtaget i indkøbscenter

En pige på 14 år skal være blevet voldtaget på et toilet på Fisketorvet i København torsdag eftermiddag.

Fredag har en dommer i Københavns Byret varetægtsfængslet den sigtede i sagen, som er en dreng på 17 år.

Forbrydelsen fandt angiveligt sted på et toilet ved McDonald's i indkøbscentret. Ifølge politiets sigtelse blev pigen presset ind på toilettet, hvor hun blev holdt fast.

Pigen forsøgte at slå hans hænder væk og sagde gentagne gange, at hun ikke ønskede sex, hedder det i sigtelsen.

Den 17-årige nægter sig skyldig, kom det frem i retten, inden dørene til grundlovsforhøret blev lukket.

Det endte med, at drengen blev varetægtsfængslet i 13 dage. Han skal opholde sig på en lukket institution for unge under 18 år.