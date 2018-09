50-årig mand truede tidligere kollegaer på livet med kniv og boldtræ

En 50-årig mand fra Præstø er blevet sigtet for to tilfælde af trusler, to tilfælde af tyverier samt for at have truet politiet.

Midt- og Vestsjællands Politi modtog således torsdag eftermiddag en anmeldelse om, at en tidligere ansat havde indfundet sig på en arbejdsplads i Holbæk.

Ifølge anmelderen havde pågældende medbragt en kniv og et boldtræ og havde truet personalet på livet. Han skulle således have sagt, at de »risikerede at blive lemlæstede« samt, at de »ikke kunne føle sig sikre«.

Efterfølgende havde den tidligere ansatte, som er identisk med den 50-årige fra Præstø, sat kursen mod Slagelse. Inden da havde han dog taget sig den frihed at forsyne sig med forskelligt udstyr fra sin tidligere arbejdsplads.

Da en politipatrulje ankom til arbejdspladsen i Holbæk, måtte betjentene berolige de ansatte, som hurtigt kunne oplyse den 50-åriges identitet.

Det viste sig, at han cirka to uger forinden ligeledes havde truet sine tidligere kollegaer på livet og også her efterfølgende taget flere ting med sig.

En eftersøgning efter den 50-årige blev derfor iværksat. Med hjælp fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi lykkedes det politiet at anholde den 50-årige på sin bopæl natten til fredag.

»I forbindelse med anholdelsen var han truende over for det tilstedeværende politipersonale, således at han også vil blive sigtet for trusler mod politiet,« lyder det i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjælland.

Den 50-årige mand vil efter planen blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk klokken 13.00 fredag.