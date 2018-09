Japansk bilist kørte fra kontrol ved den dansk-tyske grænse og bakkede ind i politibil

En usædvanlig hændelse udspillede sig torsdag eftermiddag ved grænseovergangen i Kruså.

En japansk kvinde nærmede sig således overgangen i en bil, da hun i første omgang stoppede op i forbindelse med den stikprøvekontrol, der udføres ved grænsen.

Men pludselig accelererede hun op igen og fortsatte videre gennem kontrollen.

»Når bilister nægter at stoppe ved kontrollen, bliver de rutinemæssigt eftersat,« oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den japanske kvinde, der er 41 år, blev efter cirka 1 kilometer stoppet af en patrulje.

Her valgte hun imidlertid at låse bilen indefra, hvorefter hun tog et tørklæde og solbriller på. Samtidig viste hun gennem ruden et stykke papir, hvorpå der stod noget på japansk.

»Det viste sig senere, at der stod, at hun kun talte japansk,« oplyser politikredsen.

For at sikre, at kvinden ikke kørte videre fra stedet, valgte man at placere patruljebiler både foran og bagved den 41-åriges bil.

»På et tidspunkt bakkede kvinden ind i den bageste politibil for at køre fra stedet. I den forbindelse lykkedes det betjentene at få åbnet bildøren, hvorefter kvinden blev anholdt,« lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den japanske kvinde blev anholdt uden dramatik. Hun har efterfølgende været til afhøring hos Udlændingekontrolafdelingen i Padborg, hvor hun fik bistand af en japansk tolk.

Kvinden er blevet idømt en bøde på 4.000 kr. for at have overtrådt pasloven samt færdselsloven.

»Det er politiets opfattelse, at baggrunden for overtrædelserne formentlig skal findes i, at kvinden blev nervøs og forvirret i forbindelse med indrejsen til Danmark,« oplyses det i pressemeddelelsen.