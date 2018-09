Frontalsammenstød mellem traktor og bil kostede mand livet

Hvad er meningen? Det må ikke se ud som om, politikere og embedsmænd er for gode venner, siger Hørsholms borgmester.

Videnskaben søger svar på, om der findes ét sted, hvor der er en perfekt kombination af alle de betingelser, der skal til, for at liv kan opstå.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Aarhus Byråd vedtog et budget baseret på urealistiske forudsætninger, mener økonomi- og indenrigsminister.

Tran Dai Quang døde fredag formiddag på et vietnamesisk militærhospital, rapporterer statslige medier.

Særlige sygeplejersker skal forhindre, at især ældre patienter, psykiatriske patienter og mennesker med mange diagnoser falder mellem to-tre systemer, når de udskrives.

DMI fastholder stormvarsel for det nordvestlige Jylland, men områder går fri, fordi lavtryk har rykket sig.

Lavtryk og koldfront kommer ind over Danmark i weekenden, som byder på drivende skyer, regn og blæst.

Dreng mistede livet til en fest i marts. Hans kærestes mor ville ifølge vidne ikke have "pansersvin" indenfor.

Efter flere voldsomme skyderier bekræfter Københavns Politi nu, at en ny bandekonflikt er blusset op i hovedstadsområdet.

Børnene var i livsfare efter at have spist medicin. Det vidste moren ifølge tiltalen. Hun nægter sig skyldig.

To personer var involveret i ulykken, der skete på Brøndenvej i Brønden klokken 21.56. Både politi og redningsmandskab er massivt til stede på ulykkesstedet.

En 72-årig mand har torsdag aften mistet livet i et trafikuheld i Brønden syd for Frederikshavn.

Fejringen af FN’s internationale ældredag den 1. oktober i Aarhus bliver ikke til noget, efter at en gruppe frivillige oplevede for mange benspænd.

Et net til at indsamle affald i rummet er blevet testet med stor succes.

Glem ikke vandhanen og køleskabshåndtaget i dine rengøringsrutiner. Her kan der gemme sig masser af bakterier, som kan føres videre rundt i køkkenet.

Du lader døren stå åben for it-kriminelle, som kan kigge med i din computer eller bruge dit internet, hvis du ikke sikrer dit netværk.

Der er flere ting, du selv kan gøre med en radiator, der ikke varmer, inden du ringer til en vvs-mand. Handyman Kuno Bonne giver sine råd her.

Volvos selvkørende konceptbil, kaldet 360c, er skabt til både at arbejde og sove i – og er tænkt som et alternativ til kortdistancefly.

Madrids Malasaña-kvarter er et stort udendørs kunstmuseum, proppet med en broget samling street art, der bidrager til kvarterets status som kreativt og mangfoldigt.

