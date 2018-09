Forældre til bandeboss smides ud: Politikere er godt tilfredse

Der er bred politisk tilfredshed med, at eksempelvis forældre kan blive tvunget til at fraflytte deres lejemål, hvis et medlem af husstanden eller en gæst har begået en ulovlighed.

Torsdag har boligretten i København bestemt, at forældrene til LTF-bossen Shuaib Khan skal flytte ud af deres lejlighed, da sønnen er dømt for trusler mod en politimand.

Hos regeringspartiet Venstre er der ifølge retsordfører Preben Bang Henriksen tilfredshed med redskabet.

- Jeg synes desværre, det er rimeligt. Selvfølgelig kan det være synd for forældrene - i det her tilfælde har de boet her i 33 år - på den anden side er det ingen hemmelighed, at det står i lejekontrakten, at man har ansvaret for gæsterne, der kommer.

- Det kan virke hårdt i mange sammenhænge, men det er den måde, vi har indrettet lovgivningen på, siger Preben Bang Henriksen, der udtaler sig generelt om sagen for ikke at påvirke dommen, som han har læst.

Det samme gør retsordfører Trine Bramsen (S), der endnu ikke har haft lejlighed til at læse dommen. Men generelt er hun godt tilfreds med, at redskabet findes i boligloven.

- Som forældre har man også et ansvar for sine børn og medmennesker i forhold til, at de skaber utryghed i lokalområdet.

- Boligselskaberne har retten til at sige, at de ikke ønsker at have de her mennesker boende i deres boliger. Derfor kan man ikke anskue det i en strafferetlig forseelse, hvor nogen bliver dømt for noget, andre har gjort, siger hun.

Hun fremhæver, at hensynet i almene lejemål bør være hos de mange.

- Det handler om, at man skal kunne bo og leve i ro og fred, og hvis nogen få ødelægger det for de mange, synes vi, at det er rimeligt, at boligselskaberne har retten til at sige, at så kan de få ikke blive boende i forhold til de mange, som er utrygge hver eneste dag, siger hun.

Spørgsmål: Kan du godt leve med, at det er en enkelt gæst, der kommer i vejen for dem, der bebor husstanden til daglig?

- Det afgørende er, at der er nogle ret hårde kriterier for, hvad man skal have begået af kriminalitet. Det er ikke smårapseri i Netto, siger Trine Bramsen.

Også Dansk Folkeparti er godt tilfreds med dommen, som kan ankes til Østre Landsret inden fire uger.

- Det er helt rimeligt. Det er sådan, reglerne er. Det er den pris, der er at betale, når ens nærmeste familie er bandekriminelle, siger retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF), som endnu ikke har læst dommen.

Forældrene har fremhævet, at de i over 30 år ikke har modtaget en eneste klage. I dommen står der dog, at der har været henvendelser fra beboere, der ikke har turde indgive en skriftlig klage.

- Det er ikke en hvilken som helst søn, de har. Jeg tror mange har tænkt sig om en ekstra gang, før de klagede over sønnens tilstedeværelse, eller hvis de ikke har haft lyst til at stå frem, siger Peter Kofod Poulsen.